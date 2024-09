Elisenda Giró, lideratge femení sota mar, a Cadaqués

Elisenda Giró va créixer envoltada pel mar. Nascuda a Cadaqués, aquest entorn ha estat sempre part integral de la seva vida. Des de petita sentia una connexió profunda amb aquest entorn natural, influenciada per la tradició familiar. Forma part d’una nissaga dedicada a la pesca i des de molt jove «ja mostrava un gran interès per submergir-se i explorar l’oceà. Els meus pares eren reticents a deixar-me practicar immersió. Antigament, tots els accidents sota aigua eren de persones que feien apnea, i ells no entenien que una cosa era fer apnea i una altra anar amb ampolles», recorda.

La vida la va portar de nou a vincular-se amb el mar quan després d’estudiar dret, va tornar a Cadaqués, on va conèixer el seu marit, un bus professional i instructor de busseig. Junts, van decidir fundar el centre de busseig Sotamar Diving l’any 1996. «Va ser llavors quan va començar tota la meva aventura professionalment en el mar». La seva activitat diària consisteix a organitzar batejos de busseig, sortides d’immersió, cursos, i gestiona també una part del camp de boies de Cadaqués.

Elisenda Giró, sota el mar de Cadaqués / Empordà

Món tradicionalment masculí

Com a dona en un món tradicionalment masculí ha hagut de superar molts obstacles. «Quan feia els cursos per poder estar en actiu, tot eren homes, i jo era la joveneta». En moltes ocasions, sentia que havia de demostrar constantment que era capaç de fer les mateixes tasques que els seus companys masculins. «És trist que en ple segle XXI encara hagis d’estar demostrant», lamenta. A Cadaqués, on històricament els homes es dedicaven a la pesca i les dones es quedaven a casa, la presència femenina en el món de la immersió era gairebé inexistent. Però, com ella mateixa afirma, «ara som moltes les dones pioneres que estem ficades en això, que tenim empreses i centres de busseig i cada dia hi ha més dones submarinistes». Creu que encara queda molt camí per recórrer, especialment en àmbits com el de la pesca, que considera encara més masculí i dur.

Premi G!

El seu esforç, dedicació i passió van ser reconeguts amb el Premi G! Especial Jordi Comas i Matamala, dins el col·lectiu «dones emprenedores a la mar» l’abril d’enguany. Aquest guardó honorífic posa en valor la seva trajectòria i la contribució de dones com ella, amb més de vint anys d’experiència en el món del busseig a la Costa Brava. Elisenda Giró no només ha contribuït al creixement del busseig a la regió, sinó que també ha estat una pionera a promoure la presència femenina en un sector històricament dominat per homes. Quan li van proposar el premi, en un primer moment va sentir sorpresa: «Vaig pensar per què, però després vaig pensar potser te’l mereixes». El reconeixement li va fer il·lusió, sobretot perquè reconeix la dificultat que han tingut les dones per assolir objectius en camps on el paper de l’home està molt més instaurat. La clau, diu: «Ens ho hem de creure que podem, el secret és aquest».

L’Elisenda Giró gaudeix cada dia de la seva feina. Tot i que el món de la immersió proposa moments d’oci, treballar en contacte amb la natura, sempre planteja reptes, especialment quan el temps canvia bruscament, com va passar recentment amb una gropada a Cadaqués. «Durant mitja hora vaig haver de gestionar totes les embarcacions que volien amarrar-se, i no entenien la situació, calia vetllar per la gent gran, desembarcar els infants», explica. Malgrat aquestes dificultats, valora les satisfaccions diàries. «El que més m’agrada és veure com els clients surten de l’aigua contents, o com agraeixen els consells sobre les millors cales per visitar, això em recorda que val la pena aixecar-se cada matí». En plena temporada treballa una mitjana de dotze o tretze hores cada dia sabent que a l’hivern tornarà la calma. També el temps de continuar amb tots els projectes que el centre planteja per a la conservació de medi marí. Amb 56 anys, Giró porta mitja vida sota l’aigua una passió que continua viva després de gairebé 30 anys de dedicació. «La meva vida és el mar», conclou.