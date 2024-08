Daniel Sancho escriu des de la presó un llibre de ‘true crime’ sobre el seu cas

Fa una mica més d’un any que Daniel Sancho està empresonat, des del 3 d’agost del 2023. Mentre esperava el judici i la sentència contra ell pel crim d’Edwin Arrieta, ha fet esport i ha llegit molt. Fonts pròximes al jove espanyol van explicar que Sancho es va llegir de punta a punta tot el sumari del seu cas, el 118/2566. Per això va tenir una participació tan activa en el judici que es va celebrar contra ell al tribunal de Samui.

En aquests dotze mesos, a més, Sancho ha llegit més de 70 llibres. Alguns en anglès, els agafava de la petita biblioteca de la presó de Samui; d’altres els hi enviava des d’Espanya la seva àvia paterna, a qui està molt unit.

El dibuix realitzat per Daniel Sancho durant la seva confessió, inclòs en el sumari del cas. / Empordà

Però el principal projecte que Sancho ha posat en marxa des de la presó és un llibre en què explicarà la seva història, la seva veritat. Daniel Sancho ja porta escrites més de 80 pàgines d’aquest llibre, una espècie de true crime en què explica amb detall la seva història, la seva relació amb Edwin Arrieta i què va passar en el bungalou de Pha Ngan on Arrieta va morir i Sancho el va esquarterar. Al llibre, que es podria convertir fins i tot en una futura sèrie de televisió, també s’hi inclou la dura experiència de passar per una presó tailandesa. El llibre és inacabat i pendent de la sentència i la condemna. Llavors Sancho sabrà on l’acabarà d’escriure i si tindrà gaire temps per fer-ho.

La versió de Sancho va ser avançada pel canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica, grup editorial d'EMPORDÀ. El jove va declarar davant el jutge que Arrieta va morir de manera accidental el 2 d’agost del 2023. Argumenta que, al bungalou de Tailàndia on van anar tots dos per estar sols, ell va mirar de trencar la relació amb Arrieta, però el cirurgià colombià es va negar violentament a acceptar aquesta decisió, i que fins i tot va mirar d’agredir-lo sexualment.