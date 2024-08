La música serà protagonista de quatre dies de festa major a Llers

La Festa Major d’Estiu de Llers ve carregada de música per a tots els gustos. Del 5 al 8 de setembre, el poble es convertirà en l’escenari perfecte per a gaudir de concerts, playbacks, i espectacles musicals que faran ballar a tothom. La programació també inclou una gran varietat d’activitats per a tota la família: Des de concerts fins a esdeveniments esportius, jocs infantils i tradicions culturals. La festa s'’obre dijous amb una tarda dedicada als més petits, amb jocs a la Plaça Major a les 17:00 h amb La Brullersenca. A les set de la tarda hi haurà semifinals del torneig de pàdel i a les 22:00 h, la Plaça del Ramal es convertirà en un cinema a la fresca.

El divendres 6 a la nit, la música serà la gran protagonista. Després de les finals del torneig de pàdel a les 19:00 h, la festa continuarà amb una sessió de playbacks al Centre Recreatiu a les 22:00 h, on els participants demostraran el seu talent imitant les seves cançons preferides. Per acabar la nit amb ritme, a les 00:30 h, Femme Versions oferirà un concert a la plaça del Casal de la Gent Gran.

El dissabte 7 començarà amb un matí dedicat als més petits, amb inflables i activitats recreatives a la pista esportiva exterior a les 10:30 h. A la tarda, a les 17:30 h, Jordi Tonietti protagonitzarà un espectacle infantil a la plaça Ramal, garantint diversió per a tota la família.

Durant la jornada els aficionats al futbol també tindran el seu moment amb el partit entre FC Llers i UE Marca de l’Ham a les 18:00 h al Camp Municipal.

La música tornarà a ser el centre d’atenció a la nit. A partir de les 23:30 h, l’esplanada de la pista poliesportiva exterior acollirà la gran nit de concerts amb Somboits, Orquestra Mitjanit i DJ Tonics, assegurant hores de ball i festa fins a la matinada.