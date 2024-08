Pau s’omple d’humor, música i tradició per fer gaudir tots els públics a la festa major

Pau es prepara per viure un cap de setmana ple d’activitats amb la seva festa major d’estiu, que té lloc del 23 al 25 d’agost. El programa inclou propostes de diversió i entreteniment per a tota la família i el públic de totes les edats amb activitats lúdiques i culturals.

La festa ha començat aquest divendres 23 d’agost a les quatre de la tarda amb la inauguració de la segona Exposició Concurs de Pintures, on els artistes locals mostraran les seves obres. A dos quarts de vuit de la tarda es comença amb el I Campionat Humor Amarillo de Pau, una competició plena de rialles i diversió, a la piscina municipal. La jornada continua amb una botifarrada popular a la fresca a dos quarts de deu de la nit, seguida d’una sessió DJ Alegre que posarà el punt final a la primera nit festiva.

Competició infantil de cucanyes

El dissabte 24 d’agost s’inicien els actes amb una competició infantil de cucanyes organitzada pels joves del poble, a les deu del matí, perfecta per fer gaudir als més menuts. A la tarda, els aficionats al futbol podren assistir a un partit masculí a les sis de la tarda, seguit del partit femení a dos quarts de vuit del vespre. La nit es tanca amb la Festa Fosfo amb RKO DJ a les deu de la nit en una vetllada perquè els més joves del municipi puguin gaudir també de moments de la festa major.

Finalment, la jornada del diumenge 25 d’agost inclou atraccions a la sala del teatre a dos quarts d’onze del matí, així com una Holly Party a les sis de la tarda, per omplir el poble de colors i diversió. Per cloure el cap de setmana, es projecta «Surti Com Surti 3» a les set de la tarda.