Advertència de la policia: Precaució si t'afegeixen a un grup de WhatsApp

L'estiu és una època en què moltes persones estan de vacances i es relaxen, però també és un moment en què les estafes en línia tendeixen a augmentar. WhatsApp és una de les aplicacions més imprescindibles en el nostre dia a dia. Fins i tot els més reticents a les xarxes socials utilitzen aquesta aplicació de missatgeria ràpida, ja sigui per a la feina o per a ús personal. Però aquesta característica global la converteix en una de les principals xarxes de pesca de víctimes entre els ciberdelinqüents.

Aquesta popular aplicació permet a qualsevol persona amb el teu número enviar-te un missatge o afegir-te a un grup. Aquesta possibilitat és una de les tècniques preferides dels delinqüents de la xarxa per teixir els seus enganys i robar-te tota mena de dades. L'estafa comença quan un usuari és afegit a un grup de WhatsApp sense el seu consentiment. Sovint, aquests grups tenen noms atractius o enganyosos, com ara "Promocions d'estiu" o "Ofertes exclusives", per captar l'atenció de les víctimes. Un cop dins del grup, els estafadors solen enviar missatges amb enllaços a llocs web falsos que imiten pàgines oficials d'empreses conegudes. En fer clic en aquests enllaços, els usuaris són redirigits a pàgines de phishing que sol·liciten informació personal, com números de targeta de crèdit o dades d'accés a comptes bancaris.

Una altra variant d'aquesta estafa inclou missatges que prometen premis o descomptes especials, però que en realitat són trampes per recopilar dades personals. Aquests missatges poden venir acompanyats d'instruccions per reenviar el missatge a altres contactes, cosa que ajuda els estafadors a ampliar la seva xarxa de víctimes potencials.

La Policia Nacional està atenta

La Policia Nacional està molt al corrent dels diferents casos de ciberdelinqüència, que denuncien a través de les seves xarxes socials i aprofiten per oferir consells a la ciutadania. El seu últim avís se centra, precisament, en WhatsApp i en un dels 'modus operandi' més comuns d'aquests estafadors cibernètics.

Un agent de la Policia Nacional, entrant en un cotxe patrulla. / Policia Nacional

"Si et despertes un dia i trobes que t'han afegit a un grup estrany de WhatsApp", exemplifiquen a través del seu compte de X (abans Twitter), "Molt de compte", afegeixen. El missatge ve acompanyat d'un vídeo en què una agent desenvolupa com succeeix aquest tipus d'engany.

Com detectar-ho

"Què passa si t'afegeixen a un grup estrany de WhatsApp? Pot ser que en aquests grups hi hagi números de telèfon estrangers, es parli de criptomonedes o d'ofertes de treball fraudulentes a través de xarxes socials", exposa la portaveu, donant les claus necessàries per identificar aquest frau a través de les converses més habituals que solen dur-se a terme. Si et trobes en la situació de ser afegit a un grup de WhatsApp que no reconeixes, és important que segueixis aquests passos per protegir-te:

No interactuïs amb el contingut: No facis clic en cap enllaç ni descarreguis arxius compartits en el grup. Aquests enllaços poden portar-te a llocs maliciosos que busquen robar la teva informació personal o instal·lar malware en el teu dispositiu. Surt del grup immediatament: Abandona el grup tan aviat com te n'adonis que has estat afegit sense el teu consentiment. Per sortir d'un grup, obre el xat del grup, toca el nom del grup a la part superior, desplaça't cap avall i selecciona "Sortir del grup". Bloqueja l'administrador del grup: Si pots identificar l'administrador del grup, bloqueja'l per evitar ser afegit novament. Per bloquejar algú, obre el xat amb aquesta persona, toca el seu nom a la part superior i selecciona "Bloquejar". Reporta el grup a WhatsApp: WhatsApp permet als usuaris reportar grups sospitosos o abusius. Per fer-ho, vés al xat del grup, toca el nom del grup, desplaça't cap avall i selecciona "Reportar grup". Això ajudarà WhatsApp a prendre mesures contra els estafadors i a protegir altres usuaris.

