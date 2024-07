Mor assassinada de manera violenta l''influencer' de 21 anys Catalina Gutiérrez

La setmana passada, la ciutat argentina de Còrdova es va veure sacsejada per la tràgica notícia de l'assassinat de Catalina Gutiérrez, una jove de 21 anys popular a les xarxes socials, on acumulava més de 120.000 seguidors.

Segons mitjans locals, Gutiérrez, qui havia planejat reunir-se amb el seu xicot i unes amigues en un centre comercial, va ser trobada sense vida a l'interior del seu vehicle, parcialment calcinat, en el barri Ampliación Kennedy.

Tot va començar amb un rebuig amorós

Les alarmes van saltar quan la jove influencer va deixar de respondre missatges després d'avisar al seu xicot que estava en camí. Davant la seva prolongada absència, la família i amics de la creadora de continguts van utilitzar el sistema de localització d'Apple per rastrejar la seva ubicació, donant amb el vehicle en qüestió, que es trobava en una zona apartada. En arribar, les autoritats van descobrir el cos de la jove argentina i, poc després, es va produir una sorprenent confessió: Néstor Soto, company de Catalina a la Facultat d'Arquitectura de la Universitat Nacional de Còrdova (UNC), es va lliurar i va confessar el crim.

Soto, de la mateixa edat que la víctima, va declarar que estava enamorat de Gutiérrez, tot i que el seu amor no fos correspost. Segons les primeres investigacions, una possible discussió relacionada amb un rebuig amorós hauria desencadenat el fatídic desenllaç. Soto va admetre haver colpejat i escanyat a Gutiérrez, intentant posteriorment cremar el vehicle per ocultar evidències.

L'autòpsia va confirmar que la causa de mort va ser asfíxia per escanyament, sense evidències d'abús sexual. També es van trobar signes de cops i cremades en el cos de la jove, que confirmen l'intent d'incendiar l'automòbil.

Homicidi agreujat per traïdoria i violència de gènere

Actualment, Néstor Soto enfronta càrrecs per homicidi agreujat per traïdoria i violència de gènere, la qual cosa podria implicar-li una condemna a cadena perpètua. Encara que la seva defensa busca anul·lar la confessió, argumentant que es va realitzar sense la presència d'un advocat, un anell trobat en el vehicle vincularia directament a Soto amb el crim. Dins del penal on es troba detingut, Soto ha estat aïllat en la infermeria a causa d'amenaces de mort per part d'altres interns, mentre espera la seva pròxima declaració judicial.