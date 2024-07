El dia que l'actriu i model Teresa Gimpera va concedir una entrevista a l'EMPORDÀ

El dimarts Catalunya va perdre una de les seves dives, Teresa Gimpera i Flaquer, que va morir a Barcelona als 87 anys, segons han confirmat a l'ACN fonts del Departament de Cultura. Nascuda a Igualada el 21 de setembre del 1936 es va traslladar amb els seus pares a la capital catalana, on van exercir la professió de mestres. De ben jove va començar la carrera com a model publicitària i el 1965 va debutar com a actriu de cinema a la pel·lícula Fata Morgana, de Vicente Aranda. La seva carrera la va dur a rodar films a Espanya, França i Itàlia. Tot i que Gimpera no considerava formar part de la "Gauche Divine", va ser un dels noms destacats del moviment a la darreria de la dècada dels 60 del segle passat, protagonitzat per intel·lectuals i artistes d'esquerres de Barcelona.

A principis dels anys 80, Gimpera va fer un pas enrere en la carrera com a intèrpret cinematogràfica i en va fer un endavant com a empresària, amb la fundació de l'agència i escola de models Gimpera Models.

A banda d'aquestes facetes també en va cultivar una com a escriptora, amb llibres com Claves para saber estar o Y se nota por fuera. Cómo alcanzar una espléndida madurez.

En l'àmbit personal, Gimpera es va casar de jove amb Octavi Sarsanedas, amb el qual va tenir tres fills. Anys més tard, el 1990, es va casar amb l'actor de cinema californià Craig Hill, que va morir el 2014.

La vetlla per les despulles de Gimpera es farà aquest dimecres de les quatre de la tarda a les vuit del vespre i el dijous de les nou del matí a la una del migdia. La cerimònia de comiat serà a dos quarts de dues del migdia, al tanatori de Sant Gervasi.

Entrevista a l'Empordà el 2011

El 2011 la periodista de l'EMPORDÀ Sònia Fuentes va entrevistar a Teresa Gimpera quan va visitar Figueres pels actes programats, el maig d'aquell any, entorn L’afer Lolita, un film on fa una intervenció molt breu i que es va gravar a la capital de l'Alt Empordà el 1991.

Sobre la pel·lícula va assegurar que no n'estava massa contenta i va afirmar que "per sort no soc a Figueres el dia de la projecció perquè me la carrego sense miraments, no pot ser que t’enganyin, i a més el director va morir i ni he cobrat, resulta còmic". De la seva etapa com actiu explicava que "sempre em veien com una dona estupenda i representava aquest paper, crec que els directors tenen molt poca imaginació, i per això m’encanta que m’ofereixin coses diferents".

Sobre les models i la seva carrera en el món de la moda va destacar que els cossos havien variat en alçada, però que en els anys 60 ja volien dones primers i va assenyalar que "vaig treballar per alta costura i no vaig tenir mai l’estructura de maniquí. “Esconda el sexy” em deien, però si tens pit i cul, què vols fer?".

Podeu llegir l'entrevista completa a l'enllaç de sota: