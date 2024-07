La festa de Sant Jaume de Portbou amplia l’oferta d’actes per arribar a tots els ciutadans

La festa major de Sant Jaume de Portbou amplia l’oferta d’activitats. Així, les portbouenques i els portbouencs podran gaudir d’actes per a tots els gustos i per a totes les edats. "Aquesta festa brinda l’oportunitat de gaudir de l’estiu, de l’entorn i de la gent", asseguren des de l’Ajuntament del municipi en una carta dirigida als veïns.

La festa de Sant Jaume a Portbou comença el dimecres 24 amb el Pregó, que se celebrarà a les 7 de la tarda a la barraca dels pescadors. A les 11, hi haurà el ball de nit amb la Betty Orquestra. I a la 1 de la matinada, el mateix grup oferirà un concert de versions.

El dijous 25 la festa comença amb un concurs de dibuix infantil a les 10 del matí. A les 11, hi ha la missa solemne de Sant Jaume i a 3/4 de 12 es farà el repic de campanes. Tot seguit, comença, des de l’església, una cercavila amb xaranga. I a 2/4 de 2, es farà un vermut popular. A la tarda, hi haurà un espectacle infantil a càrrec de 3/4 de 15. A la mateixa hora també es fan sardanes. A les 7, tindrà lloc un Trivial ràpid portbouenc i, per acabar, Tardeig Musical.

El divendres 26, a les 6 de la tarda, hi ha Cucanyes i Cursa de Festa Major. I a les 12 de la nit concert amb Merkado Negro i després Radio Cassete Night.

El dissabte 27, a partir de les 10 del matí, jocs inflables. A les 3 de la tarda comença el torneig de petanca i botifarra. A partir de 2/4 de 4, diferents activitats com Pintar Ceràmica, Art i Suc i Art i Vi. A les 6, se celebra la Marxa Nòrdica en família. I per acabar, a partir de les 12 de la nit, concert amb el grup 7decopes i Dj.

El diumenge 28, a les 10 del matí, es fa un tornegi d’escacs. A les 12, una Gimcana familiar al carrer. I a la tarda, a 2/4 de 7, Cucanyes per a grans, i per acabar la festa a 2/4 d’11 Correfocs i espectacle pirotècnic amb música.