Borrassà celebra la festa major d’estiu amb cinema a la fresca i concerts amb música de versions

La festa major d’estiu de Borrassà durarà dos dies, el divendres 26 i el dissabte 27 de juliol.

Si l’any passat, els actes es varen fer a l’aparcament de la Sala Tramuntana, aquest any, les activitats tindran lloc en un nou escenari, que serà a la plaça Major del poble.

El lema de la festa és «Tot el món voltareu i a Borrassà tornareu». Tant la gent del poble com de la resta de la comarca, esteu convidats a voltar i tornar a Borrassà per gaudir de la festa i d’aquest indret de l’Empordà.

Cinema i concerts

El divendres 26 de juliol, la festa començarà amb una sessió de Cinema a la fresca, a la plaça Major a dos quarts de nou del vespre. A partir de les vuit, hi haurà servei de bar amb entrepans i begudes, tant divendres com dissabte.

El dissabte 27 continuarà la gresca amb el grup de versions Somboits i el Dj Dujey Martin.

Somboits és un grup de versions de l’Alt Empordà. Per aquest 2024, el directe inclou des de les cançons catalanes més conegudes a les internacionals més èpiques, passant per diferents estils i artistes de renom com La Fúmiga, Zoo, The Tyets, Oques Grasses, Buhos, Dr. Prats, La Pegatina, Oreja de Van Gogh, Canto del Loco, Despistaos, Miki Núñez, Bruno Mars, Beyoncé, Madonna, JLo, Coldplay… entre molts altres.

Dj Dujey Martin es defineix a si mateix com a «nascut per ser DJ». Porta el ritme a la sang i converteix cada sessió en una festa inoblidable. És un DJ jove, amb molta energia i ganes de menjar-se el món. Amb ell no sabreu què és avorrir-se. És capaç de fer ballar qualsevol amb el seu ritme incansable. Té una extraordinària capacitat per fer vibrar a tot el públic, fins i tot el més exigent.

La festa major d’estiu arriba després del 6è Festival Sons de Nit, a Cal Governador. Han estat tres divendres que han servit per escalfar els motors per aquesta festa major que convida a sortir a la nit.