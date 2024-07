Una botiga solidària a Llançà que inspira canvis

Llançà té ara un nou punt de trobada on es barreja la il·lusió per un futur millor amb el compromís d’ajudar els altres. El carrer Bateria de Llançà va veure néixer el dia 1 de juliol passat una nova iniciativa oberta a l’esperança. Es tracta de la botiga solidària de segona mà anomenada Nova Vida, impulsada per l’Associació cristiana 3:16 de la localitat. "Aquesta botiga representa molt més que un lloc on adquirir productes a bon preu; és un espai on es dona una segona oportunitat als objectes i es promouen valors humans profunds", recalca Sílvia Sánchez Guitart, presidenta de l’associació.

Nova Vida porta implícit un doble significat que reflecteix la seva essència. En primer lloc, la "nova vida" que es dona als articles que es venen. Roba, objectes de la llar i complements que podrien haver acabat en un racó oblidat, aquí troben un nou ús a preus molt assequibles per a tothom. "És una manera de fomentar la reutilització i la sostenibilitat, alhora que es proporciona una opció econòmica per a les famílies de la comunitat".

En segon lloc, el nom també fa referència a la renovació espiritual que els membres de l’Associació cristiana 3:16 han experimentat a través de la seva fe. "Per a ells, aquesta botiga és una manera de compartir aquesta nova vida amb els altres, oferint no només productes materials, sinó també suport emocional i espiritual".

L’Associació cristiana 3:16 fa vuit anys que treballa per ajudar els altres i, ara, amb l’obertura d’aquesta botiga, afronten un nou repte amb il·lusió. "Sense buscar-ho, ens va venir fa uns mesos l’oportunitat d’obrir la botiga solidària just al costat del local de reunió". La botiga no és només una continuació de l’esforç comunitari; és un tribut a Love Cambodja, una associació i botiga solidària que molts veïns i veïnes a Llançà recorden amb afecte. Sheryl Francis, fundadora de Love Cambodja i membre de l’associació, va deixar un llegat de generositat que ara aquesta nova botiga vol honorar, al mateix temps que són sensibles a les necessitats socials de Llançà i l’Alt Empordà tal com ho era Sheryl Francis. En el seu moment l’establiment, situat a la Farella, es va convertir en tot un referent a Llançà. El lema ja era llavors que la solidaritat enriqueix tant als que aporten els productes com els que venen a comprar.

Els voluntaris que fan possible aquest projecte són, en gran part, antics col·laboradors de Love Cambodja. La seva experiència i dedicació són el cor que batega darrere de la botiga, un espai que vol oferir productes de qualitat a preus accessibles, però també una oportunitat de construir una comunitat més forta i solidària.

La botiga no només ven productes; també és una porta oberta a diversos projectes solidaris. Un dels més destacats, apunta Sánchez, és l’Operació Nen/a de Nadal, que fa anys que compta amb la participació de molts vilatans. Aquest projecte consisteix en la preparació de capses amb material escolar, d’higiene personal i joguines per a nens i nenes de països necessitats.

A més, l’associació col·labora amb Solidaris Almogàvers Empordà, una iniciativa que recapta fons per a malalties minoritàries mitjançant la venda de samarretes i joguines dels Mossos d’Esquadra. També han enviat ajuda humanitària a països com Veneçuela i Ucraïna, i esperen continuar ajudant en el futur. Igualment, han fet de voluntaris a activitats del poble, recollint aliments al Gran Recapte (Creu Roja) i al Dinar de la Vellesa, entre d’altres.

A Anglaterra, país d’origen d’alguns membres de l’associació, els mercats de segona mà són molt habituals i la gent acostuma a vestir amb roba usada, aquí, asseguren, aquesta mentalitat és cada cop més normal, a causa de la crisi i també perquè s’ha ampliat l’oferta i fins i tot s’ha convertit en una moda. La botiga està oberta els dilluns, dimecres i divendres de 10 del matí a 1 del migdia i de 5 a 8 del vespre.