Mor als 46 anys Benji Gregory, el nen protagonista d'Alf

El món de la tele està de dol: l'actor que donava vida a Brian a la popular sèrie 'Alf', Benji Gregory, ha mort als 46 anys. La mort de qui va ser una estrella va ser revelada per la seva germana Rebecca, que va detallar que Gregory va ser trobat sense vida el 13 de juny passat al cotxe a l'estacionament d'un banc a la ciutat de Peoria, estat d'Arizona (EUA).

Pel que sembla, segons algunes versions Gregory, que va anar al banc a dipositar uns xecs el dia 12 de juny, es va quedar adormit al cotxe i va morir per un cop de calor vehicular a causa de l'intens estiu que està patint el sud dels Estats Units. El seu gos, Hans, també va perdre la vida. Tot i això, altres mitjans apunta altres possibles causes del decés, ja que la seva germana va relatar que l'exintèrpret patia depressió, trastorn bipolar i un particular trastorn del son que sovint el mantenia despert durant dies.

Benji Gregory va saltar a la fama interpretant el paper de Brian Tanner en els 101 episodis d'Alf, la reeixida sèrie que es va emetre entre el 1986 i 1990. El nen Tanner sempre va ser caracteritzat com un jove entremaliat i un fidel còmplice de l'extraterrestre que va sorprendre sobtadament una clàssica família nord-americana.