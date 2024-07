Joan Casellas, artista d'acció: “Celebrarem a Figueres els 20 anys de La Muga Caula”

Joan Casellas, performer nascut a Teià el 1960, viu a les Escaules (Alt Empordà) des de fa uns anys. Allà va organitzar durant molt de temps el festival d’acció La Muga Caula. Artista plàstic i fotògraf, documentalista, Casellas és una figura clau en l’art d’acció al nostre país. Ha publicat multitud d’articles sobre l’art d’acció en general i Marcel Duchamp en particular. Creador de l’Arxiu Aire (1992 al 2020) centrat en l’art d’acció, va ser l’impulsor i l’ànima de 2005 al 2019 de la trobada internacional d’art d’acció La Muga Caula. Explica que «l’any que ve farà vint anys que vam començar i volem fer alguna commemoració i recordatori a Figueres del Festival».

La primera edició d’aquest festival va ser el 2005, en commemoració dels quaranta anys de la fotografia de Marcel Duchamp berenant a la Caula, el salt d’aigua de la Muga al seu pas per les Escaules. La seva decisió de posar fi a la Muga Caula es va anar gestant abans de la pandèmia de la COVID-19, el 2019. Un cop finalitzat, el 2020 i 2021 vam continuar amb activitats puntuals com ara residències a les Escaules, exposicions al Museu de l’Empordà i a la biblioteca de Figueres. La Muga Caula es va acomiadar del tot per manca de finançament i per l’esgotament dels organitzadors, havent portat més de dos-cents cinquanta artistes d’arreu del món i realitzat més de cinc-centes performances, deixant una ingent quantitat de documentació.

Exposició dels 20 anys

Durant tot aquest temps: «Hem acumulat molta documentació, restes d’acció i obres dels artistes, documentals que hem produït i tenim un fons important que volem posar en valor i a consulta. Aquesta és la feina que estem fent, internament, intentant fer visible quan celebrem l’acte dels vint anys». Tot i que l’Ajuntament de Figueres té la voluntat de donar suport a aquest acte, encara no hi ha res concretat, tot i que segurament serà una exposició.

Com a artista, Casellas ha continuat actiu. Tot i que els darrers anys ha viscut una etapa de vida més cap endins, ha estat i està present en molts esdeveniments. Va ser el creador del capgròs de Marcel Duchamp, realitzat per Ventura & Hosta per la 15a i última edició de La Muga Caula l’any 2019, que va portar després al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) en diverses accions, conferències i performances. Ara, apareix fotografiat amb el capgròs del POESIA i + 2024, coordinat per Eduard Escoffet, poeta i coordinador del Festival del Maresme, del 3 al 14 de juliol. Enguany Casellas no hi participa com a artista. Sí que recentment va formar part del programa Poesia Barcelona, el maig passat, amb una participació que va consistir en un homenatge a la Lis Costa, una de les artistes de la Muga Caula: «Són les dues programacions propostes vinculades» assenyala Casellas.

Fotografies de Nova York

A Nova York, va residir cinc anys, exposant escultures de gran format, pintura i fotografia en espais com la Bridgewater Lutsberg Gallery. Va tornar a Barcelona el 1991, sent una figura indispensable en les pràctiques artístiques relacionades amb el cos, especialment en els noranta. El passat mes de febrer va fer una revisió de les seves fotografies de Nova York que va exposar a la sala Art Amill i que el 2025 presentarà a la Fundació Joan Miró de Barcelona. «En Joan, més enllà d’un excel·lent documentalista, és, també i en primera instància, un gran fotògraf» assegura Abril Ascaso, sobre aquesta exposició.

La seva trajectòria és dilatada i la seva carrera difícil de concentrar. Joan Casellas ha exposat individualment en llocs com l’Espai 10 de la Fundació Miró (1979), Barcelona; la Bridgewater-Lutsberg Gallery (1989), Nova York; l’ICA (1994), Londres; i el Centre d’Art Santa Mónica (2002), Barcelona, entre altres. Ha publicat nombrosos articles en revistes i periòdics com Papers d’Art, l’Avenç, Bonart, Efímera, Quadern, Avui i La Vanguardia. Durant els anys, Casellas ha documentat fotogràficament tots aquests esdeveniments, creant un arxiu únic de l’art d’acció.