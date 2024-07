Coneixes 'la malaltia de l'oci'?

El moment de les vacances és un dels més esperats i desitjats, però què passa si et poses malalt? És estrany? No! És una cosa molt freqüent i normal. Segons l'estudi fet per Ad Vingerhoets, investigador neerlandès, d'això se'n diu 'malaltia de l'oci' i és bastant comú patir-la.

Símptomes destacats

L’informe indaga sobre la prevalença d’aquesta anomalia gràcies a les respostes de 1.128 homes i 765 dones d’Holanda que havien d’indicar fins a quin punt es reconeixien en la descripció d’aquestes malalties, ja sigui de cara a les vacances o als caps de setmana. Els resultats van establir que el 3,6% i el 3,2% dels homes es reconeixia respectivament en aquestes descripcions, mentre que en el cas de les dones els percentatges van baixar fins al 2,7% i el 3,2%.

Així mateix, els símptomes més destacats pels participants de l’estudi van ser el mal de cap i la migranya, la fatiga, els dolors musculars i les nàusees. Quant a l’origen d’aquesta ‘malaltia de l’oci’, aquest es va vincular a les condicions d’estrès; concretament a causa de les dificultats que es trobaven en aquesta transició entre treballar i no treballar, els viatges, la càrrega de treball o les característiques personals.

És molt normal patir "la malaltia de l'oci" quan comences el teu període de vacances / FREEPIK

Així doncs, els resultats de l’estudi de Vingerhoets van evidenciar que tant la càrrega de treball suportada com les particularitats de cada un eren factors de risc a l’hora de portar a terme aquesta transició entre la rutina laboral i les vacances o el cap de setmana.