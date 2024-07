L’orgull figuerenc protagonitza la proclamació del nou pubillatge

La Festa de Sant Pere va ser la data escollida per dur a terme la tradicional la proclamació dels nous membres del pubillatge de Figueres. Jordi Serra, Carina Martínez, Joan Alemany, Queralt Ferré i Jordina Rodríguez van treure’s les faixes i les bandes a la tarda, però durant tot el dia van lluir aquest símbol per la ciutat acompanyats per representants locals, comarcals i nacionals vinguts d’arreu de Catalunya i d’Andorra.

L’acte es va celebrar a la plaça Josep Pla i va comptar amb Judit Oriol i Arnau Serra, pubilleta 2019 i hereuet 2022, com a presentadors. Allà s’hi va arribar després de visitar el Museu el Joguet i de fer una cercavila pel centre de la capital de l’Alt Empordà.

Josep Maria Bernils, regidor de Cultura Popular, fou el primer a prendre a la paraula per dir que «des de l’Ajuntament estem compromesos amb la cultura popular i la memòria històrica» i va remarcar «el moment delicat en què es troba la llengua catalana i demano a les nostres pubilles i hereus que la fomentin, de la mateixa manera que han de ser uns joves referents per a la societat pel que fa a l’esforç i a la responsabilitat». Tot seguit, Marina Pratcorona, delegada de Foment de les Tradicions Catalanes a l’Alt Empordà, va exposar que «tenim l’objectiu de mantenir viva la tradició a la nostra comarca, no només a aquells municipis que tenen pubillatge, sinó també recuperant-lo als que abans en tenien i encoratjant a noves viles».

A continuació, va ser el torn de Pol Zamora, hereu de Catalunya, i Laura Ortega, pubilla de les comarques gironines, els quals van dirigir-se als assistents llegint un discurs que feia bandera de la inclusió exposant que «en un món divers com és el nostre és fonamental poder apreciar i respectar les diferències». En acabar, Alira Borràs, pubilla de l’Alt Empordà va recordar dos conceptes propis de Figueres, el 'figuerisme' com «la idea de crear una ciutat bonica on els i les figuerenques s’hi sentin a gust» i la 'figueresa' com «el mal ciutadà, aquell que tot ho critica i de tot es queixa». Tot plegat, per obrir una reflexió afirmant que a la ciutat «li cal crear una bona ciutadania del segle XXI» posant en dubte la política de mà dura del govern municipal i proposant una major participació ciutadana perquè «per estimar una cosa cal conèixer-la i no podem pretendre que la ciutadania s’estimi Figueres si no s’hi senten arrelats. Per això cal un projecte de ciutat que doni més importància a la cultura, el patrimoni, la llengua catalana i l’associacionisme».

Els últims a posar-se darrere el micròfon foren els membres de pubillatge sortints. El primer de tots va ser Jordi Serra, l’hereuet 2023, que va recordar diferents moments d’aquest darrer any exposant que «el pubillatge li ha permès conèixer diferents indrets i moltes persones que també estimen Catalunya». Seguidament, la pubilleta 2023 Carina Martínez va manifestar que «ha estat un honor representar Figueres en diferents actes, en especial a la cavalcada de Reis».

Sense pausa, Queralt Ferré, dama d’honor 2023, va dirigir-se a tots els assistents per defensar el pubillatge dient que «desprestigiar aquesta tradició és desprestigiar la nostra essència» i va reivindicar les feines del sector primari: «els nostres ramaders, agricultors i pescadors són el cor latent del nostre territori i són essencials per la nostra subsistència i per la percepció del paisatge que tant estimem». L’hereu 2023 Joan Alemany va fer un discurs en el qual va enaltir l’Alt Empordà com «una terra amb una identitat rica i amb una història profunda» i afegí que «ser hereu no és només un títol, sinó una responsabilitat i un honor que requereix compromís i passió».

Finalment, Jordina Rodríguez, pubilla 2023, va escriure una carta a la ciutat com si fos la carta als reis fent un repàs de tot el seu pas vital i en la qual va demanar que «Figueres tingui més formació pel jovent, crear programes d’ocupació i formació pels joves per reduir l’atur i incentivar la seva permanència a la ciutat, una millora del transport figuerenc i comarcal, una reformulació del model de ciutat que està només enfocat al turisme, desenvolupar estratègies per diversificar l’economia local, més connexió amb les associacions de joves, invertir en la conservació del patrimoni històric i cultural, i per últim demano que recuperis la teva essència, els teus colors i la teva grandesa».

Finalment, l’acte de proclamació va acabar amb els representants sortints posant la faixa i les bandes als tres nous membres del pubillatge figuerenc: Queralt Vidal, pubilla; Pau Puli, hereu; i Ariadna Cruz, pubilleta. Tots ells van destacar en els seus agraïments el seu amor a la ciutat i les ganes de poder-la representar. Com a punt final, tots els assistents es van posar dempeus per cantar Els Segadors, l’Himne Nacional de Catalunya.