Victoria Federica i el gironí Albert Arenas, una relació que es consolida

El dimecres, Laura Fa i Lorena Vázquez ja ho van avançar al seu pòdcast Mamarazzis. Victoria Federica va passar el cap de setmana a Girona. No passaria de ser un simple acudit, si no fos perquè la van veure molt afectuosa i en companyia d'un noi.

Amb qui es va veure la neboda dels Reis? Amb el gironí Albert Arenas. Són amics des de fa més de quatre anys, però no va ser fins a l'any passat que tot va canviar. Des de febrer del 2023, Victoria Federica i Albert mantenen una relació intermitent. Els que els coneixen asseguren que l'atracció que senten és evident, però que la distància sempre ha estat un problema per a ells. Ella viu a Madrid i ell està entre Barcelona i Girona.

Però, qui és Albert Arenas? És un jove gironí, de 27 anys, pilot de motos que el 2020 va ser campió de Moto3. El seu nom fa temps que sona com a parella de la neta dels emèrits. Els paparazzi els van captar sortint de festa per Madrid i vam veure unes imatges molt còmplices del que en aquell moment va ser un flirteig molt incipient. Els amics de tots dos comentaven que s'agradaven, però que no tenien res seriós. Però va arribar el mes de maig i la filla de la Infanta Elena va assistir al campionat de MotoGP a Jerez. Vic, com l'anomenen els seus amics, havia passat uns dies a la Feria de Sevilla i abans de tornar a casa va passar per Jerez per veure competir i animar al seu ‘amic’. Va estar a les graderies aplaudint i també va tenir passi especial en els boxs de l'equip Red Bull. Albert no va tenir molta sort i va quedar vuitè.

Des de llavors no han deixat de veure's. Les escapades de Victoria Federica han estat habituals i per als companys de treball del pilot no és estrany veure-la de tant en tant. Per a ells, la relació, malgrat ser molt esporàdica, sempre ha estat molt naturalitzada i tenen la sensació que mai han deixat de ser alguna cosa més que amics. Parella? Potser no. Un rollito? Potser s'acosta més a aquest concepte. Bé, s'acostava perquè amb els esbrinaments que Laura Fa i Lorena Vázquez han fet sobre la seva visita a Girona sembla que alguna cosa ha canviat.

Victoria Federica i Albert van estar passejant i gaudint de Girona durant el cap de setmana. El diumenge 23 se celebrava la revetlla de Sant Joan amb infinitat de festes en tot el territori. Albert no va poder desfasar-se molt perquè es va escapar a veure la carrera de la Fórmula 1, que tenia lloc a Montmeló. Però la resta del temps sí que el va passar amb la seva ‘amiga’. Sembla que d'algun temps ençà, les seves agendes han estat més coordinades, però ningú s'atreveix a assegurar que són xicots, sobretot per a ells mateixos per la pressió mediàtica que comporta aquest compromís. Si les coses segueixen així, aquest estiu podrien protagonitzar més d'una portada a les revistes.

Des que acabés la seva relació amb el DJ Jorge Bárcenas, amb el qual va estar tres anys, molts han estat els noms que han entrat en les travesses com a possibles parelles. Ella va assegurar en més d'una ocasió que només volia divertir-se i que no entrava en els seus plans tornar a tenir una relació amb ningú. Durant aquest temps han sonat noms com el torero Gonzalo Caballero, el domador de cavalls Santi Serra, l'empresari català Alex Recort o el model Miguel Jimenez Pimentel. Cap ha ocupat ni ocupa el lloc tan especial que té reservat Albert Arenas.