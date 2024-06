Enxampen Angela Dobrowolski fent un forat en una reixa de la presó de Wad-Ras

Els funcionaris de la presó de Dones de Barcelona van detectar divendres que Angela Dobrowolski, exparella de Josep Maria Mainat, estava fent un forat en la malla d’una reixa aprofitant que tenia encomanada la tasca de neteja en una escala per on es mouen mercaderies, segons ha avançat El Periódico de Catalunya i ha pogut confirmar l’ACN de fonts penitenciaris. Havia aconseguit fer un forat encara petit, per on no hagués pogut passar. La finestra, a més, està a una altura de tres pisos comptant un de fossat. Dilluns es valorarà quin tipus de sanció se li aplica. Dobrowolski està a la presó condemnada per sis robatoris en domicilis, tot i que té diverses causes pendents, entre elles la d’intent d’assassinat de Mainat