Beatriz Sánchez, fisioterapeuta: "Aquest és un mètode revolucionari per erradicar el mal d’esquena"

Beatriz Sánchez Quílez (Barberà de Vallès, 1980) és fisioterapeuta des de fa vint-i-un anys i psicoterapeuta. Fruit de l’experiència, d’estudis i d’atendre a molts pacients desesperats, així com de viure-ho en pròpia pell, fa set anys va idear un mètode d’autotractament, "innovador i revolucionari", per erradicar el mal d’esquena, una afecció que pateixen de forma crònica milions de persones al món. Beatriz Sánchez, que ha viscut a Figueres, Garriguella i ara a Rabós d’Empordà, acaba de publicar un llibre en el qual facilita les claus del seu mètode, batejat com SOMMER®. El dilluns 1 de juliol, a les sis de la tarda, el presenta a la biblioteca de Figueres on també posarà en pràctica algunes d’aquestes tècniques.

La professió de Beatriz Sánchez l’ha dut a treballar per diferents països del món i a molts centres de reeducació de l’esquena, sobretot a França. Quan ella mateixa va començar a patir mal d’esquena, va aprofundir en un tractament basat en "unes tècniques que tu mateix, amb les teves mans, poguessis aplicar, petites tècniques que et permetessin canviar les fibres musculars dins el mecanisme lesional". Aquestes ajuden que "el dolor marxi a llarg termini" i que sigui la mateixa persona qui les apliqui, "que tingui el poder i no un terapeuta" i que ho faci en el dia a dia, sigui "cuinant, caminant o treballant, perquè aleshores és quan l’esquena fa mal i quan has de concentrar la reeducació".

La fisioterapeuta comenta que aquest mètode serveix per a qualsevol mal d’esquena a excepció dels que "tenen una protusió tan gran que ocupa massa el canal raquidi i hi ha alteracions motores". Sánchez recorda que ha tingut pacients que s’anaven a operar i que, finalment, amb aquest mètode, no ho han fet; altres que ho havien fet i continuaven patint mal d’esquena; altres que feia dues dècades que vivien amb contractures molt doloroses o que havien provat de tot. Sánchez, que també treballa el vessant de connexions neuronals, explica que quan "vius amb patiment o molt dolor comences a sentir que no vals, que tot és difícil, evites moviments i activitats". També, afegeix, suposa "un hàndicap social, econòmic, físic i psicològic". L’especialista ha tractat casos de persones "desesperades, amb depressió" per viure en aquesta situació. També gent que no viatjava ni es desplaçava a causa del mal d’esquena, però que, "després del tractament, han pogut".

El mètode, que s’allarga deu setmanes, el va començar a aplicar a l’institut de salut a França. Allà va començar les formacions i, amb la pandèmia, va rebre moltes trucades de persones que patien molt i no podien ser visitades. Així va iniciar les consultes i els tractaments en línia, cosa que ha mantingut atenent pacients de tot el món: l’Uruguai, l’Argentina, Colòmbia fins a Suïssa, França, Itàlia i l’Estat espanyol. Després del tractament, molts li han enviat fotos d’agraïment fent activitats impensables mesos enrere: "Els canvia la vida i això m’emociona profundament".

Quan se li pregunta si els mals d’esquena deriven de les males postures, Beatriz Sánchez assegura contundent que "aquestes no existeixen, perquè al cos li agrada moure’s; allò que existeix és la postura mantinguda, obligar-lo a estar en una postura molt de temps et pot generar dolor, perquè el teixit comença a canviar, és la sensació que tenen les persones d’estar estretes". Reconeix que hi ha gent que tenen hèrnies o protusions, desplaçaments de vèrtebres cap endavant, artrosis, fibrosi dels teixits. Aquestes "són persones que ja van de normal al fisioterapeuta, no és que tinguin males postures". Tot i això, Sánchez assegura que "les hèrnies es poden reabsorbir, ho demostren molts estudis; amb el tractament que fan amb mi aconsegueixen reabsorbir-les totalment o parcialment, però, sobretot, no sentir dolor". L’especialista ho posa en context: "Hi ha estudis que afirmen que a partir dels 40 anys, el 80% de les persones tenen hèrnies asimptomàtiques". I, afegeix, "si estabilitzes la zona i elimines la pressió que els hi dona als teixits aconseguiràs que no et faci mal". Amb aquestes petites tècniques, diu, "el cos comença a segregar cortisol, tancar les fàscies i oprimir més per donar estabilitat". Així s’aconsegueix que "les fibres no s’estiguin fibrosant, sinó que es tornin elàstiques com abans".

En el llibre, que es pot trobar per Amazon o a la llibreria La Ploma de Figueres, inclou la formació necessària per entendre com funciona el cos i com solucionar el mal d’esquena i uns QR per accedir a vídeos de les tècniques de la primera i mitja setmana següent—que serveixen quan hi ha afectacions que són superficials— i de resum de les parts cervical, dorsal i lumbar. "No puc donar-ho tot, perquè quan treballes la fàscia superficial no pots arribar a la profunda, els dits no arriben".