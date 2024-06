El rendible ‘baby boom’ de les famoses

Dulceida, Alba Paul, Marta Pombo, Marta Riumbau i Mery Turiel són algunes de les cares conegudes que esperen fill. A jutjar per les seves exclusives, les criatures arriben amb un xec sota el braç

El baby boom entre les famoses i les influencers és un fet. En les últimes setmanes, els embarassos farandulers s’han disparat. Alguns han sigut autèntiques sorpreses, com és el cas d’Alejandra Rubio, filla de Terelu i netíssima de María Teresa Campos, que, amb 24 anys, ha anunciat la seva futura maternitat a la portada de la revista ¡Hola! d’aquesta setmana.

Tan sols fa cinc mesos que va iniciar la seva relació amb Carlo Costanzia, fill de la model Mar Flores. Quan es van conèixer, l’actor estava complint una condemna de 21 mesos per un delicte d’estafa relacionat amb la compravenda de cotxes de luxe i també acumulava condemnes per conduir sota els efectes de l’alcohol i fer-ho de manera temerària. Un perla, vaja.

Reportatge exclusiu

Alejandra anava per a actriu, però fa uns anys que treballa com a tertuliana televisiva i, a temps parcial, com a personatge del clan Campos. Tots dos han posat per a la revista de la salutació i han explicat els detalls de l’incipient embaràs. Per aquest reportatge exclusiu, la flamant parella podria haver cobrat entre 80.000 i 100.000 euros. Aquesta suculenta xifra inclouria dues portades més, la de l’anunci del naixement i, més tard, la del posadet familiar. Un clàssic. A més, els familiars que vulguin robar pasta ho tindran la mar de fàcil si s’apunten al xou de parlar de l’embaràs. Ho farà Terelu al plató de De Viernes, el programa de Mediaset que gasta més caixet per als seus convidats. Al mercat rosa, aquesta entrevista no costa menys de 30.000 euros.

A principis d’aquest mes, ens fèiem ressò també de l’embaràs d’Anabel Pantoja, la neboda més mediàtica d’Isabel Pantoja. La nebodíssima també va optar per anunciar-ho a través d’una exclusiva, però, en el seu cas, ho va fer per a la revista Lecturas. Un altre equip, però la mateixa lliga. Anabel, amb 37 anys, es troba en el quart mes de l’embaràs i està vivint aquest moment tan especial i rendible juntament amb la seva parella, David Rodríguez. En el seu cas, van cobrar per l’exclusiva una xifra que ronda entre els 70.000 i 80.000 euros. Paraula de Mamarazzi.

Dulceida amb Alba Paul, Marta Pombo, Marta Riumbau i Mery Turiel són algunes de les influencers que també esperen l’arribada d’un nadó i moltes d’elles, com és lògic, han aprofitat les seves xarxes socials per anunciar-ho a so de bombo i platerets. Aquestes creadores de contingut tenen mil·limetrat cada detall per rendibilitzar des del primer dia el seu estat de bona esperança.

El mes d’abril passat, Dulceida i la seva parella van anunciar l’arribada de la seva primera filla. Es dirà Aria i, a més a més d’omplir d’il·lusió la parella, es tracta del negoci més lucratiu i productiu que han tingut entre mans. Un documental que veurem en una plataforma també està en camí i aquesta mateixa setmana ha sigut portada de la revista Cosmopolitan per mirar de continuar avivant tota aquesta avantatjosa campanya publicitària.

Aquests nadons ja no venen amb un pa sota del braç, venen amb xecs al portador, campanyes de publicitat, marques que els patrocinen i negocis la mar de profitosos.