Aquests són els noms que no pots posar al teu fill: estan prohibits

Podem pensar que l'elecció del nom d'un nadó és una decisió única i exclusiva dels progenitors. De fet, és una de les missions més importants d'una mare o pare. Tot i això, la llei marca uns límits; hi ha noms prohibits. El Registre Civil rebutja noms que puguin tenir connotacions negatives o puguin atemptar contra la dignitat dels menors. Quins són?

A Espanya, els noms dels nadons es regulen sobre la llei del 8 de juny de 1957. La norma ha estat actualitzada diverses vegades per adaptar-se als nous temps. En aquest sentit, fins fa uns anys només s'admetien els noms cristians. Ara, en canvi, l'originalitat conviu amb la tradició, i s'han posat de "moda" noms diversos com Arya, Daenerys i Khaleesi, tots ells de l'univers 'Joc de Trons'.

Llei més permissiva

Tot i que la llei és més permissiva, la llei del Registre Civil deixa clares les normes. Cal destacar que, en cas que el nom proposat pels pares sigui rebutjat i no es faci arribar una altra proposta nova en menys de tres dies, el Ministeri de Justícia té la potestat d'intervenir i triar un nom per al nen o la nena.

Prohibit fer servir el mateix nom entre germans

Queda prohibit posar el mateix nom entre germans, encara que s'hagués traduït a una altra llengua. Per exemple, els pares d'un nen que es diu Joan no podrien posar-li el nom de Juan al seu germà per evitar confusions. "No es pot imposar al nascut cap nom que ostenti un dels seus germans, tret que hagués mort, així com tampoc la seva traducció usual a una altra llengua", diu l'article 51 de la llei del Registre Civil.

Hitler o Ossama bin Laden no tenen cabuda

El Registre Civil rebutja noms que puguin tenir connotacions negatives o que puguin atemptar contra la dignitat del nen. És el cas de Hitler, Caín, Judes, Stalin o Ossama bin Laden. També estan prohibits altres com Boig o Caca. Són noms les connotacions socials dels quals poden causar un perjudici al nen i ser objecte de mofes i burles.

Noms compostos, sí, però no més de dos

"No es podrà consignar més d'un nom compost, ni més de dos simples", estableix l'article 51. Aquesta norma és força recent perquè en el passat sí que se'n permetien tres o fins i tot quatre noms. Així doncs, s'han acabat les Ana María Purificación Sagrario o els José Juan Antonio de Todos los Santos.

Ni els cognoms ni les marques són noms

Per molt que t'agradi i t'identifiquis amb el teu cognom, no podràs anomenar al teu fill Vila, Soler, ni Lópes. Tot i que no es recull de forma específica, la llei diu que "no es poden imposar noms que facin confusa la identificació". Alhora, és possible que tinguis problemes al Registre Civil si decideixes posar al teu nadó el nom d'alguna marca o firma comercial com, per exemple, Gucci, Nutella o Colgate. Encara que això és força estrany a Espanya, sí que és relativament freqüent a països de Llatinoamèrica. Al mateix temps, a molts pares els agradaria que el seu fill es digués Rafa Nadal o Iker Casillas, però a l'hora d'inscriure el nadó, aquests noms seran rebutjats. Tampoc no hi podràs posar noms complets que resultin famosos. És el cas d'Indiana Jones o Anna Karenina.

Els diminutius i els acrònims tampoc no estan permesos

El Registre Civil no admet inscriure bebès amb noms com Pepita, Anita o Juanito. Tot i que a Espanya agrada posar als negocis noms que barregin el nom dels socis, això no és aplicable als nens. Doncs bé, al Registre Civil no s'admet com a vàlid un nom a partir d'abreviatures o sigles. Per cert, posar al teu fill el nom d'una fruita tampoc no és permès.