"Vivim amb màscares, com al circ, i només veiem la realitat darrere, als camerinos"

El pintor Marc Torrent (l’Escala, 1992) continua buscant, a través de l’art, la reflexió de l’espectador envers els temes que el turmenten i no el deixen indiferent. L’artista torna a convertir el seu treball en un mitjà d’expressió per generar inquietuds entre el públic. Aquesta vegada, ho fa amb una nova sèrie que es podrà veure a la galeria Súbex de Barcelona fins a finals de juny. Amb cada nova exposició, Torrent presenta una obra més madura, on busca aprofundir en el significat del seu treball.

Per una banda, i com a tema central que l’acompanya des de les seves primeres exposicions, "parlo de la identitat de les persones, de la hipocresia, de com es posen una màscara per por o vergonya a mostrar-nos tal com som. Són moltes les obres que aborden com ens amaguem dins la societat a través de màscares, sovint representades amb pallassos".

Hi ha dues obres que desencaixen dins la mostra: "Una és un ull de porc, que apareix tal com és, sense màscares, que no pot amagar-se de res; l’altra, un nino lleig que tampoc amaga les seves cicatrius". L’artista mostra com és exposar-se sense capes, només amb la pell. "Aquesta obra en concret ha generat entre el públic sensacions desagradables, inclús de fàstic, però el que vull és que la gent trobi un sentit al que faig".

"Soc qui soc i qui vulgui estar al meu costat ho farà. És un pas que hem de fer les persones i que molts no volen fer"

Segons l’artista, "tots anem amb màscares, com si la vida fos un circ i només veiem la realitat darrere, als camerinos. Reflexiono sobre el que és l’ésser humà: el que ha viscut m’ha fet veure com actua la gent per no sentir-se acceptada. Jo mateix, al final, he dit prou d’amagar-me. Soc qui soc i qui vulgui estar al meu costat ho farà. És un pas que hem de fer les persones i que molts no volen fer. Intento dir amb la meva obra que ningú s’amagui de res. És una obra potent i vull que el missatge arribi cada cop que la mostro".

Tot són peces noves excepte tres peces que ja s’havien vist anteriorment. L’hiperrealisme dels seus quadres, la puresa del color, l’agudesa del dibuix i la pinzellada estirada i fina mostren des dels inicis un artista amb un llenguatge propi en constant evolució. Amb la seva pintura, plasma un món on la fotografia no arriba. L’exposició es compon d’una vintena de peces de gran format, la majoria realitzades amb la tècnica de l’oli sobre tela. Tècnicament, el seu do per treballar amb les llums i les ombres li ha fet guanyar un lloc dins el món de l’art. Hi ha qui el compara amb Velázquez o Caravaggio per la manera com treballaven la llum. El seu art impacta molt a la gent; "no és com una postal. La meva obra pretén fer reaccionar el públic, i a les exposicions sempre ho aconsegueixo".

Nous projectes

Marc Torrent encara la resta de l’any amb nous projectes i ja té en marxa noves exposicions concretament a l’Escala, on cada any, mostra al seu públic i a la seva comunitat el seu treball, i de cara a l’any que ve té dos projectes més a Barcelona i Cadaqués. També vol explorar nous mercats, concretament participant l’any que ve en una fira a Miami.

Tot i que en aquesta exposició no és el cas, la seva parella ha inspirat algunes de les peces més belles de la seva obra, fent èmfasi en el concepte de bellesa, sobretot la bellesa interior. "És la meva model principal, i gràcies a ella ara tinc una altra visió del món", expressa l’artista.

Satisfet de poder treballar en la seva passió, Torrent actualment imparteix classes de pintura a l’escola Paco Morgado de Girona i al seu poble natal, l’Escala. Al llarg de la seva trajectòria, ha experimentat una gran evolució en la seva obra. També ha participat en diverses exposicions col·lectives, com ara a la Galeria Artelibre de Saragossa, en l’exposició Realisme Actual, a la Tandem Art Gallery de Barcelona, i a la Fira Internacional d’Indústries Culturals a Shenzhen, Hong Kong, entre altres.