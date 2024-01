El Jutjat Penal número 19 de Barcelona jutjarà aquest dijous a Ángela Dobrowolski, exdona del productor de televisió i fundador de La Trinca Josep Maria Mainat, per un delicte de lesions en l'àmbit familiar. La Fiscalia demana 9 mesos de presó, ja que considera que va agredir a Mainat a l'abril de 2019 a l'habitatge que llavors compartien a Barcelona.

Aquest judici és un dels quals té pendent Dobrowolski, que el juliol vinent tornarà a asseure's en el banc dels acusats per a respondre pels delictes d'intent d'assassinat de Mainat i descobriment i revelació de secrets, en consultar el testament del productor televisiu sense permís. En aquesta causa la Fiscalia demana una condemna de 16 anys de presó a Dobrowolski.

Quan es va conèixer el suposat intent d'assassinat de Mainat el 2020, el productor va declarar que durant la Setmana Santa de 2019 va patir un episodi de maltractaments per part de la qual llavors era la seva parella. Després de la investigació, la Fiscalia acusa a Dobrowolski d'agredir a Mainat a l'habitatge que compartien a Barcelona i provocar-li una ferida en el front.

En concret, el fiscal creu que durant aquesta discussió, Dobrowolski, "guiada amb el propòsit de menyscabar la integritat física" de Mainat, presumptament li va llançar una caixa de fusta amb medicaments i el tamboret del piano. Després, el va estar colpejant amb un coixí mentre ell anava cap a la cuina.

Ella el va seguir i mentre continuava la discussió, "l'acusada va agafar un pot de vidre de melmelada que hi havia sobre la placa de cocció i va colpejar " al productor al cap, causant-li una ferida al front. Mainat ha renunciat a indemnització per aquesta agressió. Un any després d'aquesta disputa el productor va decidir divorciar-se, segons consta en el procediment obert per l'intent d'assassinat.

A l'octubre de 2022, el Jutjat Penal 1 de Barcelona va condemnar a 2 anys i 6 mesos de presó a Ángela Dobrowolski per falsificar xecs a nom de Mainat a l'agost de 2020 i cobrar-los en un banc. Al juliol se celebrarà el judici per l'intent d'assassinat del productor televisiu.