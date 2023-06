Fa escassos mesos, Ana Obregón va deixar anar una bomba que va commocionar tot el país: la revista ‘¡Hola!’ va publicar una portada en la qual es veia la històrica actriu, a Miami, sortint en cadira de rodes d’un hospital amb un nadó gestat per ventre de lloguer.

La polèmica no es va fer esperar i en qüestió d’hores milions de persones van iniciar un interessant debat sobre la mercantilització del cos de la dona, els diners i l’edat d’Obregón. Paral·lelament, també es van disparar les teoriesUna de les especulacions més esbojarrades de totes les que circulaven per internet va resultar ser veritat: a la setmana següent, una altra portada d’‘¡Hola!’ va confirmar que la petita Ana Sandra havia sigut concebuda amb material genètic d’Aless Lequio, el difunt fill d’Ana Obregón.

La confirmació d’aquestes sospites arribava gràcies a una extensa entrevista en la qual la intèrpret explicava com el desig de complir la suposada última voluntat del seu fill li havia tornat l’alegria i l’esperança després de la seva mort.

Des d’aleshores, Obregón ha fet gala del seu domini dels mitjans de comunicació i les xarxes socials mostrant el dia a dia del creixement de la nena, amb la qual es va traslladar a Espanya a finals de maig per presentar el llibre ‘El chico de las musarañas’, escrit junt amb el finat Aless Lequio.

Preocupació per la salut d’Ana Obregón

Diverses persones han manifestat la seva preocupació per la salut mental d’Ana Obregón en xarxes socials després de la seva última publicació a Instagram. En aquesta publicació, la investigadora del programa ‘Mask singer’ ha volgut celebrar els tres mesos de vida de la seva filla neta amb tres fotografies i una reflexió.

Tot i que, en principi, tot sembla ben normal (en els codis de la mateixa presentadora), hi ha una frase del text que no s’ha entès entre els seguidors.

Al principi de la publicació, Obregón felicita l’aniversari a la nena: «Feliços 3 mesos, Anita», per després fer una petita reflexió: «Has arribat a la meva vida com un angelet desitjat pel teu papa des de la terra fins a l’eternitat, on viu ara estimant-te i protegint-te cada segon, agraït amb els que celebren la teva existència i perdonant els que et van negar el dret a viure. Perquè així era el teu papa, ple de bondat i integritat».

Després, reitera la idea que ja ha expressat en moltes altres ocasions des que es va saber la seva «adopció» de la nena: «He tornat a respirar, somriure i viure gràcies a tu».

Però, han sigut els seus plans de celebració els que realment han preocupat algunes persones: «A les vuit d’aquesta nit prepararé un pastís de bibes que bufarem amb el teu papa, la teva besàvia i el teu besavi, que et cantaran el bon mesiversari amb amor infinit».

Aquesta declaració d’intencions de celebrar els tres mesos de la nena junt amb tres persones mortes (Aless Lequio, Antonio García Fernández i Ana María Obregón Navarro) ha despertat suspicàcies sobre el bon judici de l’espanyola.