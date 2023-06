Tona Palacios fa seixanta anys que cus, en va començar a aprendre quan tenia vuit anys, aquest mes de juliol en farà setanta-quatre, amb una modista que es deia Piedad i era de Castelló d’Empúries. «Ella en sabia moltíssim i anava a desfilades i a comprar els patrons a Barcelona», explica. La seva mare va ser qui la va portar a cosir per les vacances d’estiu «perquè no li agradava que anés a córrer carrers. I el que em van ensenyar primer va ser a sobrefilar i passar punts».

Quan tenia catorze anys, va acabar els estudis i va continuar cosint amb la Piedad perquè creia que era una cosa bona per a ella, i els seus pares no volien que treballés a la fàbrica de llet que hi havia a Castelló ni que fes de minyona. Tona Palacios assegura que «cosir és com fer una carrera, passen molts anys abans no en saps. Jo fa seixanta anys que cuso i encara no en sé prou, perquè sempre penso que encara ho hauria pogut fer millor». Tot i la seva modèstia, Palacios ha treballat a l’Adolfo Domínguez de Figueres fet arranjaments. I fa trenta anys que està a les bambolines de la botiga Ara’s, també situada a la capital de la comarca. Fins i tot, ha cosit vestits del dissenyador Ramón Gurillo que han anat a premis i festivals de cinema.

A Tona Palacios, sempre li ha agradat molt aquesta feina i «l’he fet amb molt de gust». Ella s’estima aquesta professió perquè gràcies a la costura ha pogut tirar endavant els seus quatre fills. Poder-se guanyar la vida cosint li ha donat llibertat econòmica per prendre les seves pròpies decisions. «Quan vaig començar, no guanyava un duro i la meva mare li deia a la modista Piedad que jo no tenia diners ni pel meu dot. I la modista li contestava: paciència, deixa-la que aprengui bé l’ofici perquè l’Antonia, el dot, el porta a sobre. I això ha estat ben veritat».

En tots aquests anys, no ha parat mai excepte quan es va imposar el confinament per la pandèmia de la Covid-19 i en aquells moments cosia mascaretes. Un cop les normes es van relaxar va poder tornar a la normalitat. «En aquests anys, no he dormit totes les hores que m’hauria agradat, però estic molt contenta i agraïda». A Tona Palacios mai li ha faltat feina i és que tal com ella explica «mai tinc un no per a ningú i això a vegades és un inconvenient». En aquest sentit, també diu que quan decideixi jubilar-se ho farà per a tothom «perquè, si no, no pararé mai».

Cada vegada hi ha menys persones que es dediquin a la costura i que sàpiguen fer arranjaments. Segons Palacios, això és així perquè «per guanyar-t’hi bé la vida hi has de dedicar molts anys i moltes hores i, sobretot, no t’ha de fer mandra desfer el que ja està fet per tornar-ho a començar». I explica que a vegades per cenyir una peça, per exemple, i que et quedi bé, s’ha de descosir tota i tornar-la a cosir, «no és tan fàcil que quedi bé i hi ha més feina del que sembla».

En aquestes sis dècades, Palacios explica que el canvi més gran que hi ha hagut és que abans no hi havia confecció. «La que hi havia era la d’alta costura i només s’ho podien permetre persones amb un gran poder adquisitiu». Assegura que cinquanta anys enrere tot es feia a mà i no es cosia amb repunts. «A mi el que em deia la gent era que els agradava el que feia perquè semblava fet de confecció. També, si et fan la roba a la mida sempre quedarà més ben posada i adaptada al cos». Per altra banda, també afegeix que una altra diferència és que ara hi ha moltes botigues i la gent pot triar entre més opcions.