No fa gaires setmanes, tenia lloc el 3r Fòrum de Dones del mar, aquest any amb el lema La mar té nom de dona, una evidència que la societat no té sempre present.

Durant la jornada es va parlar d’economia blava, de biodiversitat, d’esports i d’enginyeria nàutica. Un any més es va posar de manifest que dona i mar també són sinònims i que, per tant, cal reivindicar el seu vincle. L’esdeveniment va tenir lloc a la Cala, el nom popular amb què s’anomena l’Ametlla de Mar, una vila amb una tradició pesquera que ve de lluny. Però què hi té a veure l’Empordà amb l’Ametlla? El cas és que molt. I és que a la nostra comarca hi ha força caleros i caleres, com passa al Baix Empordà, també. Si gratem una mica, trobarem descendents de pescadors de l’Ametlla a tot el litoral empordanès.

Una descendent de família calera cèlebre és la Carmeta, la rosinca que amb 10 anys ja s’iniciava en l’ofici de cosir xarxes. En va aprendre de la seva àvia i no fa pas tant que va acomiadar-se del moll. En tenia 80 quan va plegar i va ser perquè ja no s’hi veia tan bé.

Escoltar la Carmeta és assistir a una classe d’història magistral, segurament per això l’any 2017 la, també rosinca, Maria Velasco, va dedicar-li el curtmetratge La Carmeta i el moll.

L’avi de la Carmeta era peó del port, vivia al mateix moll. Explica que quan la seva família va arribar a Roses els pescadors rosincs pescaven amb tresmall i teranyina (amb xarxa petita). Diu que els caleros ho feien amb vaixells d’arrossegament a vela i que pescaven per parelles. Puntualitza que inicialment els pescadors rosincs van veure els nouvinguts com una amenaça, perquè treien tant peix que els va semblar que se l’acabarien tot (una mica de raó tenien, vist amb perspectiva històrica).

Ens explica també que el suquet és un invent calero, i que del suquet en va derivar la fideuada o rossejat. I és que, segons explica, sempre posaven aigua de més perquè després se’n pogués preparar la fideuada. No tothom era amant del peix amb patates, n’hi havia que preferien la pasta.

Però de suquets, com deia la seva mare, n’hi ha de rics i de pobres, i té tota la raó. La Carmeta diu que el suquet de ric es fa amb rap, escórpora o lluerna i el de pobre amb lluça (maire) i peixos més humils. Com a consells per cuinar peix ens recomana que si el peix és fresc de la barca, no el rentem perquè perd. I també que és millor salar-lo mentre fem el sofregit perquè, així ja va agafant gust. Tampoc és partidària de pelar les cananes (les parentes pobres del calamar, però no menys gustoses).

Una altra dona del mar és la Pat (Patrícia Bros), nascuda a Colera i filla de pescador. Ja de ben petita se sentia atreta pel mar. El seu extraescolar era anar amb els amics al Port a veure si hi havia sípies i pops, o anar a preguntar als avis què tenien al cubell. De nedar en va aprendre amb la seva mare, a la platja de Colera, i ben aviat va començar a embarcar-se. Va aprendre a treure peix de la xarxa amb la mare i pescar calamars amb el pare. A casa sempre han menjat el peix que han pescat. De l’adolescència fins a la trentena ha tingut oficis lligats al mar: guia de caiac, guia oficial del cap de Creus, submarinista... Fins que un dia va decidir treure’s el títol de marinera pescadora, i quan el va tenir va buscar barca al Port de la Selva per embarcar-s’hi. A Port tothom la coneix, té una energia fantàstica i desprèn positivisme en cada gest.

Estima el mar i en parla amb passió, té la certesa que l’ofici de la pesca també pot ser femení, i reivindica l’ofici posant el focus en un consum responsable i sostenible del peix. S’indigna quan sent que els nutricionistes recomanen la gent gran que mengi salmó, pel seu alt contingut en Omega3. Ella i els seus companys d’ofici tenen peixos a oferir amb tant o més valor nutricional que el llunyà salmó, diu. La Pat també és filla d’artista, és la filla de recentment desaparegut Carles Bros, un record des d’aquí per a ell i pel seu llegat artístic i humà.

El mar també necessita qui l’estudiï, per això és tan important la feina que fan dones com la Mar Vila, que des de la Càtedra d’Oceans du a terme molts projectes de recerca que tenen a veure amb la salut humana i la del propi mar, ambdues molt lligades l’una a l’altre. Estudis sobre l’Omega3, sobre les noves espècies que proliferen actualment degut al canvi climàtic, i molts altres temes, es poden trobar a la web oceanhealth.udg.org.

La Mar és una enamorada del mar des de petita , de fet es podria dir que des d’abans de néixer fins i tot. Els seus pares, aficionats al submarinisme, van tenir molt clar que si un dia tenien una filla es diria Mar. Graduada en Biologia, quan va acabar va cursar el Màster en Oceanografia i gestió del medi marí. Ha treballat com a monitora d’associacions mediambientals amb els quals feien sortides amb snorkel i ensenyava a nens i nenes un mica sobre el medi marí. Actualment, treballa com a investigadora a la Càtedra d’Oceans i salut humana de la UdG i està desenvolupant la seva tesi doctoral on es dedica a avaluar els beneficis nutricionals, físics i psíquics que aporta el mar a la salut humana en un context de canvi global, centrat sobretot en la Costa Brava.

Ben interessant també la trajectòria de la Mar. Ofici, història, passió i ciència: totes elles dones d’un mateix mar.