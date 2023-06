La revista People ha confirmat els rumors sobre la nova relació sentimental de Shakira. La cantant colombiana té nova parella i és, ni més ni menys, que Lewis Hamilton, el pilot anglès de fórmula 1.

El mitjà estatunidenc afirma que tots dos estan en el principi de la relació i que mantenen l'afer en un to "divertit". "Passen temps junts i es troben en l'etapa de conèixer-se", afirma la popular revista. Després de mesos de rumors i de les seves últimes cites tant a Miami com a Barcelona, la revista confirma la notícia a través d'una informació que surt de l'entorn de tots dos.

L'última vegada que es va poder veure a la parella junts va ser a Montmeló, on el pilot de Mercedes va convidar a Shakira al circuit perquè pogués gaudir de la carrera del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1.

La xicota més coneguda de Lewis Hamilton ha estat Nicole Scherzinger, la cantant principal del grup femení estatunidenc Pussycat Dolls. La seva relació va durar de 2007 a 2015.

La nova relació de Shakira

La relació entre Shakira i Lewis Hamilton es confirma pocs dies després que Gerard Piqué i Clara Chía hagin escrit una pàgina més en la seva història de 'desamor' amb els mitjans. Clara Chía ha aconseguit una ordre d'allunyament contra el paparazzi Jordi Martín que va sol·licitar el dimecres 7 de juny, després d'interposar una denúncia per l'enfrontament que va tenir lloc el passat 4 de maig entre la parella i el periodista.

Malgrat que, inicialment, Piqué i Chía van sol·licitar una distància de 3.000 metres, després de la retirada de l'ordre per part de l'esportista ella va rebaixar la petició a 1.000 metres. Finalment, el jutge ha dictaminat que Martín no podrà acostar-se a menys de 400 metres del domicili de Chía, el seu entorn de treball o qualsevol altre en què aquesta es trobi; exceptuant els actes "socials", i en aquest cas l'acusat no podrà acostar-se a menys de 20 metres. El denunciat tampoc podrà dirigir-se a Chía per qualsevol mitjà, incloent-hi telemàtics i xarxes socials, així com per persona interposada.