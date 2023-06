Montse Parada ha dedicat la seva carrera professional a estudiar el món vegetal de l’Alt Empordà, tant plantes com arbres, i la relació d’aquest amb la societat. En la seva tesi doctoral va recórrer tots els pobles de la comarca recollint el coneixement popular de com i per què utilitzaven les plantes del seu entorn, ja sigui com a remei medicinal, per cuinar o per fer estris. «Tenim una saviesa popular en mans d’un col·lectiu fràgil que no se li fa cas. Aquest coneixement a més de ser part de la nostra identitat i del patrimoni és la base per poder gestionar situacions futures del nostre territori d’una manera més eficaç que sense tenir en compte aquests coneixements». I destaca que «hi ha moltes coses de l’entorn que fan que tinguem un rebost a la vora de casa i que no coneixem». Parada explica que ella ha tingut l’exemple de dues generacions diferents, la de la seva àvia i la de la seva mare. «La meva àvia era remeiera i ens curava amb plantes, perquè no podia optar a tenir un metge, i en moltes situacions estic segura que hagués preferit tenir l’ajuda d’un doctor. En canvi, la meva mare ja va poder anar a un professional i confiava més en la seva paraula. Potser per això no va adquirir tants coneixements sobre les plantes i els seus usos. Ara tornem a mirar al nostre entorn natural per guarir-nos». Montse Parada insisteix en el fet que aquests remeis no curen malalties greus i no son una alternativa a l’assistència mèdica sinó que son una altra opció al que pots trobar a la farmàcia o a l’herbolari. Per alleujar petites molèsties per les quals no cal recórrer a un medicament sintètic.

Respecte als canvis socials assegura que: «ara la societat és molt crítica amb tot tipus de medicina i trien les plantes, que segur que tindran efectes secundaris molt més suaus com a primer remei abans d’anar a la farmàcia. També es comença a creure en un estil de vida de manteniment de salut que vol dir cuidar-se per prevenir tenir malalties», i afegeix que «això passa pel món de les plantes, que va molt més enllà de les medicinals. Tenir una dieta més vegetariana, que no vol dir haver de deixar la carn i el peix, sinó que la verdura estigui present en tots els àpats, per exemple». Montse Parada actualment treballa en un laboratori de plantes medicinals i explica que «molt d’aquest perfil és una dona mare de família que procura pel benestar de la unitat familiar». Parada va treballar vint-i-cinc anys en una farmàcia de Figueres i explica que quan hi va haver l’auge de la indústria farmacèutica «que en vam tenir sort» la química va portar a una sèrie de solucions ràpides i dràstiques de la indústria i gràcies a la tecnologia s’han fet medicaments com els antibiòtics i s’han millorat les molècules, «ara aquestes ja han arribat al límit i es busquen les propietats de les plantes i l’optimització d’aquest àmbit passa per la botànica. Perquè tota la recopilació d’usos serveix de base per innovar en nous fàrmacs. Per exemple, després de la COVID tothom està estudiant quines plantes tenen capacitats antivirals que redueixin la infecciositat i n’hi ha que han donat positiu en aquest camp». Un altre exemple és el de la grip aviària, el primer remei que va sortir es basava en coneixements etnobotànic de la Xina, que utilitzaven anís estrellat per curar la febre de les gallines i d’aquí va sortir el primer antiviral. De fet, també afegeix que tot això és molt recent i no fa ni deu anys que algunes companyies farmacèutiques han començat a comprar petits laboratoris fitoterapeutics o han començat a treballar i a obrir línies d’investigació en aquest àmbit.