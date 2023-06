Després de la ruptura amb Gerard Piqué, que va causar tant soroll mediàtic, Shakira va decidir que el millor seria marxar a Miami per viure amb els seus fills, allunyada del que havia estat el seu nòvio durant anys.

Fins ara, els seus pares s'havien ocupat dels més petits quan ella estava fora, però ara ja no serà possible comptar amb la seva ajuda, per la qual cosa se li compliquen les coses a la cantant.

Per això Shakira està buscant una persona que s'encarregui de cuidar a Milán i Sasha. Segons informen els mitjans estatunidencs, el sou que ofereix és de 2.400 dòlars al mes, que podria ser més, ja que la cantant ha declarat que té intenció d'afegir-hi una gratificació extra per fer alguna tasca específica, com portar als nens a les activitats extraescolars.

Evidentment, aquesta feina té un petit 'però': qui accepti ser el cangur dels nens haurà de traslladar-se a la seva mansió de Florida, on viuen Shakira i els petits (tot i que els costos del viatge estan coberts), i a més, haurà de firmar un contracte de confidencialitat.