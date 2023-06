El bullici de la nostra vida diària fa que molts cops ens desconnectem del nostre jo més intern. Núria Freixas, terapeuta transpersonal, tenia una vida i una feina convencional, però va seguir la seva intuïció i ja fa més de deu anys que des de la seva consulta, a Salt i a Vilamalla, s’ha endinsat en el món de les teràpies alternatives. «Penso que m’hi he dedicat sempre, amb la voluntat d’ajudar la persona amb el problema que té. Les coses que jo sabia i descobria les anava provant amb amics i va arribar un moment que tenia més gent per fer teràpia que en la feina que desenvolupava en aquell moment, que no tenia res a veure amb les teràpies». La teràpia transpersonal concep la persona com alguna cosa més que un ésser físic, sinó que també és un ésser energètic.

La sensibilitat extrasensorial ha estat un tret de la personalitat que ha acompanyat la Núria des de petita: «Llavors jo volia saber què em passava, notava coses i volia saber quin nom se li donava a això o si altres persones també ho tenien, però si preguntava a algú sobre aquest tema, quasi quaranta anys enrere, era com un pecat, i si et dedicaves a això, et miraven com si estiguessis en una secta. Avui en dia, és molt més fàcil obtenir informació: busques a Internet i tens moltes respostes». A poc a poc, diu, «l’univers m’ha posat al davant les persones o els coneixements que necessitava». Va començar amb el tarot i el reiki, però no era el que més l’omplia: «Necessitava ajudar en uns altres nivells». Els Registres Akashics, la neteja energètica, la hipnosi, el treball amb els ancestres i amb energia de reconnexió són algunes de les teràpies que més fa servir. Els pacients li han anat arribant a través del boca-orella, tant homes com dones i de qualsevol edat.

Fa pocs dies, convidada per l’associació Llunàtics, va oferir a Roses una xerrada i un taller sobre l’ús del pèndol, un instrument molt senzill, però la vegada molt sensible i poderós. Quan algú va a la seva consulta, molts cops, comença fent una neteja energètica amb el pèndol. «Amb ell podem, testejar, mesurar, indagar, diagnosticar, qualificar, netejar ambients i persones i molt més. És recomanable que tothom es faci una neteja d’aquesta mena, perquè les persones últimament van molt carregades».

La Núria parla dels patrons adquirits dels quals no som conscients, de les energies que hem absorbit de les nostres mares, per exemple, durant la gestació, o en vides passades... «Sabem que ens passa alguna cosa i quan t’ho treus és un alliberament. El canvi és radical i aquests canvis són a escala, física, mental i espiritual». Recorda que «tot és energia i que vivim envoltats d’ella, encara més, sense aquesta energia no podríem viure. Per tant, és normal, que aprenguem a captar-la per a poder-la utilitzar per ajudar-nos a nosaltres mateixos, però també als altres». Davant els més escèptics, manifesta el desig que la gent tregui ferro a tot aquest món, que és molt desconegut perquè «la imatge de les energies ha quedat malmesa i ens hauríem de treure la por que ens genera. Tenen molta influència en les nostres vides i si l’energia no flueix, pots tenir problemes físics, i també ens pot afectar en diferents àmbits de la nostra vida».

Els nivells d’ansietat que cada vegada més experimenta la gent, és un tema habitual a la consulta. «El més important és saber-la gestionar. Tenim una veueta que ens parla i l’hem d’escoltar: la intuïció. No fer-ho és com anar amb pilot automàtic per la carretera i sense GPS. Es tracta de fer un reset i posar-te en òrbita. Això és el que faig a diferents nivells. Quan descobreixes perquè tens ansietat i quin és l’aprenentatge de vida que hi ha al darrere, desapareix». Per acabar, assenyala: «T’ajudo a fer-te la vida més fàcil, però tu has de posar de la teva part, quan tu canvies, la vida et canvia».