La rosinca Marina Gironès (1995) acaba de publicar el seu primer conte Els petons màgics amb il·lustracions d’Antonio Peñalver per fer més fàcil l’adaptació escolar dels infants. La protagonista té 3 anys i fa poc ha començat a anar a l’escola. Tot i que a vegades troba a faltar la seva mare, s’ho passa d’allò més bé i està decidida a compartir quin és el seu secret. L’autora d’aquesta història màgica s’ha endinsat en el món de la literatura infantil de la mà de l’editorial Autografia. Gironès és mestra de primària a l’escola Montserrat Vayreda de Roses i explica que «la idea va sorgir perquè, aquest setembre passat, la meva filla va començar a anar a la llar d’infants i el tema de l’adaptació em va tocar de prop. Tot i ser mestra i haver vist cada inici de curs, sobretot arran de la Covid s’han fet unes adaptacions bastant pobres, sempre hi ha algun nen o nena que ho passa bastant malament». El llibre Els petons màgics aborda com fer més fàcil aquest procés, «tot i que és aplicable a qualsevol etapa de canvis en la vida dels infants com poden ser, per exemple, també, la separació dels pares, ja que la clau del conte ofereix un recurs que no és només per a l’escola».

El conte està pensat per a nens entre 3 i 6 anys, «perquè els pares el llegeixin als seus fills i filles, amb il·lustracions molt vives i plenes de detalls perquè els infants les mirin. El text és senzill perquè també el puguin entendre». A part també té al final dues pàgines dirigides als pares, amb consells sobre com treballar l’adaptació des de casa a través de diferents recursos: anticipant el tema, parlant de l’escola durant l’estiu, fent partícip el nen o la nena, amb el joc simbòlic, i petites coses que poden fer les famílies per portar-ho una mica millor, destaca. L’objectiu del conte és que «l’adaptació escolar es faci de la forma més respectuosa cap a l’infant i més amorosa». Hi ha infants que s’acaben adaptant i d’altres que durant tot el primer trimestre no acaben d’encaixar a l’escola, a les rutines escolars. Per aquest motiu, tot i que el conte ajudi molt a fer més lleugera la situació (tant als petits com a les famílies), considera que «les escoles també ho poden facilitar fent unes etapes d’adaptació més llargues i flexibles, perquè en molts casos no arriben ni a la setmana». La protagonista de la història es diu Estel, «com la meva filla, perquè l’he fet pensant en ella, tot i que està dirigit a nens que comencen P3 a l’escola, per la complexitat del conte i perquè les llars infantils cada vegada deixen entrar més els pares i són més flexibles». Es pot trobar a la venda a la web de l’editorial Autografia, a Amazon, Fnac i Casa del Libro, i a qualsevol llibreria per encàrrec. La primera presentació del conte es va fer el 13 de maig, dins el marc de celebració de la festa dels cinc anys de l’associació MaRoNes de Roses, on va explicar el conte als nens i nenes: «Després vam fer una mica de xerrada sobre dificultats, consells, entre altres temes, amb els pares». El dia 2 de juny, l’autora també narrarà el conte a la llar d’infants de Cadaqués i el proper 19 de juny farà una presentació a la biblioteca de Figueres; el juliol a la llibreria 22 de Girona i a Roses a finals d’agost. «La idea és poder presentar el conte a llars d’infants, a nens que ara estan fent P2 i començaran l’escola a P3, és el lloc on més puc incidir, ajudar i on més pot interessar als nens i a les famílies. Ara que s’està acabant el curs, moltes famílies ja pensen en el curs que ve i és un tema que toca de prop, i per això està tenint una bona acollida», conclou.