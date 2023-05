Arnau Margenet té 36 anys i part de la seva vida l’ha viscuda entre l'Escala i Figueres. Ara, està establert a la Bisbal d'Empordà i és guionista del programa Martínez y Hermanos, de Movistar Plus+, i del concurs Tu cara me suena, d’Antena3. A les últimes setmanes, però, s'ha fet viral a Twitter i a Tik Tok (@amargenetor) per un altre tipus de treball: transformar personatges públics en ficticis o objectes amb els programes Photoshop i Premiere. La primera creació va ser un Charmander (Pokémon) amb una foto de Salvador Illa, al febrer. Les expectatives les va començar a superar amb la transformació de Miquel Iceta en Shin-Chan i el punt àlgid va ser Ibai Llanos en Patricio Estrella (Bob Esponja), que va ser compartit per l'streamer basc i que ha superat els cinc milions de reproduccions.

"No segueixo cap criteri massa estricte. El lligam pot ser l’aspecte o alguna dada relacionada amb el rerefons del personatge, però també pot no haver-hi lligam", explica Margenet, que s’hi va inspirar «un dia que vaig veure un muntatge similar per Instagram que convertia Donald Trump en un Pokémon. Em va agradar el format i vaig pensar que seria divertit extrapolar-ho a l’imaginari català».

N'ha transformat una desena més: Josep Maria Bartomeu en Novita, Rosalía en Pingu, Tomás Roncero en Peppa Pig, Gerard Piqué en un Twingo i Santiago Abascal en Teletubbie, entre altres. Per cada disseny, hi dedica «entre dues i quatre hores». El proper personatge a transformar podria ser «el rei emèrit Joan Carles en un elefant o en una urna electoral». Li han suggerit que transformi Joel Joan en BoJack Horseman, o Carles Puigdemont en algun personatge de Bola de Drac. "Que Ibai Llanos el compartís va ajudar que tingués moltes visualitzacions, evidentment, però tampoc és que em preocupi massa", afirma.

Fent en Nobita amb Josep Mª Bartomeu. pic.twitter.com/G6KtHtI0Gq — Margenet (@AmargenetOr) 27 de marzo de 2023

Explica que no ha rebut cap compensació econòmica per aquests dissenys, però sí que gràcies a aquest contingut ha tingut encàrrecs, com el del grup de punk-rock Fetus, de la Bisbal: "Em van demanar que els fes un videoclip d’una de les cançons del seu proper disc, La Gran Xefla, i els vaig esquarterar per convertir-los en un esmorzar de forquilla". A més, "també he fet un encàrrec a un particular, la qual cosa no té cap mena de sentit. I me n'alegro".

Sobre els límits de l’humor

Però més enllà d'aquest entreteniment a les xarxes socials, Margenet es guanya la vida com a guionista. Els últims anys ha treballat en programes centrats en l’humor, com Comedy Central News i Està Passant. Sobre la crítica que ha rebut aquest darrer programa per parodiar La Virgen del Rocío, Margenet considera que "és una prova més que hi ha una part dels poders fàctics a Espanya obsessionada en atacar, debilitar i marginar tot allò que tingui a veure amb Catalunya amb l’objectiu de convertir-nos en una cultura residual. No és tota Espanya, com a vegades se’ns vol vendre, però és evident que aquesta mà negra existeix. Ens han volgut fer creure que era per una qüestió religiosa, però en realitat no és altra cosa que un pretext convenient. Saben que la Virgen del Rocío és un tema sensible pels andalusos i han vist una finestra d’oportunitat per pescar vots de cara a les eleccions de maig a costa, un cop més, dels catalans. Som el seu comodí més fàcil".

"Hi ha una part dels poders fàctics a Espanya obsessionada en atacar, debilitar i marginar tot allò que tingui a veure amb Catalunya"

En aquest sentit, considera que "hi ha gent ofesa per l'acudit i gent que vol aprofitar aquesta ofensa per treure'n rèdit polític. Però si parlem només sobre els límits de l'humor, penso que l'ofensa no està justificada. No pots mesurar la legitimitat o no d'un acudit utilitzant de vara el teu codi moral com a individu, perquè aleshores entres en el terreny de la subjectivitat on no hi ha lloc per a les veritats absolutes i tota opinió és vàlida. Crec que el quid de la qüestió és el context. Una cosa és anar a fer una xerrada a la Conferència Episcopal i fer un acudit sobre la Virgen del Rocío, on serà percebut com un atac, i l’altra és fer el mateix acudit en un monòleg, on qui paga ja sap a què hi va), o en un programa de tele on el públic és més heterogeni i hi ha altres regles".

Per a Margenet, "en cap cas la culpa és de l’acudit. Posar el crit al cel per un acudit que s’ha fet en un espai, a priori fonamentat sobre els principis de la llibertat l’expressió com se suposa que ha de ser un programa d’humor emès en una televisió pública, és una forma d’imposició moral més pròpia de l’edat mitjana que del 2023. La qual cosa té bastant de sentit perquè el rovell de l’ou de la polèmica és una cosa tan anacrònica com la religió".

"Un polític que no sap riure’s d’un mateix, és un polític que s’estima molt poc"

També ha publicat algun dibuix en format vinyeta còmica a la revista californiana Alta Journal i ha treballat amb Joel Díaz, com a guionista de suport, en el late night de TV3 Zona Franca. Sobre el seu adeu i el de Manel Vidal creu que "és una mica el mateix: en el context de la televisió pública algú ha decidit marcar una línia vermella, en aquest cas la direcció de la Corporació. Haurien fet el mateix si s’hagués relacionat l’esvàstica amb Jéssica Albiach o Carlos Carrizosa? Ho dubto. El que és evident és que un polític que no sap riure’s d’un mateix, per molt cru que sigui l’acudit, és un polític que s’estima molt poc. Però sobretot és un polític que fa moltíssima mandra".