Cecilia Sopeña (Cartagena, 36 anys) no va arribar a ser una ciclista professional d'èxit entre altres coses perquè va ser mare quan era jove i per un accident que li va fer canviar de rumb la seva vida. Professora de matemàtiques en un institut de la seva localitat natal, Sopeña és actualment "una creadora de continguts" que admet ser "una actriu porno d'autogestió pròpia".

Actualment, té 540.000 seguidors a YouTube, 875.000 a TikTok i 156.000 a Instagram. Des del passat mes d'agost és una estrella d'OnlyFans, una subscripció de contingut per adults, on Cecilia es mostra com és "fent el que m'agrada, com m'agrada i amb qui m'agrada".

Per a arribar a aquest punt, ha superat alguns obstacles. Ara, participant en la Titan Desert va compartir una conversa amb EFE.

Vostè és una celebritat a les xarxes socials, però està a la Titan per la seva afició al ciclisme.

És la meva primera Titan, però he competit des de 2008 i he estat en equips com el Primaflor, he ocupat llocs en el top ten nacional de ral·li, he fet pista... soc una aficionada al ciclisme, de sempre. Em van dir que per no centrar-me en una disciplina no arribaria a res, i després es va truncar la trajectòria perquè vaig ser mare jove, amb 22 anys, no vaig poder anar a curses per no tenir mainadera, em vaig dedicar a ser mare. El 2016 vaig patir un atropellament i ja vaig aturar-me. Em vaig dedicar a estudiar i treballar de professora de matemàtiques.

Com s'inicia a les xarxes socials?

Vaig començar el 2020 a donar-li dur a les xarxes socials. A l'agost vaig començar amb YouTube, un món que m'encanta perquè crec que la felicitat només és real si es comparteix. Com a Cartagena no tinc molta gent amb qui compartir la meva afició, a poc a poc vaig anar diversificant els meus continguts.

Poc temps després és una dona d'èxit a diverses xarxes socials.

Tinc mig milió de subscriptors a YouTube, arribaré a un milió a TikTok d'aquí a una mica. Aquí més val quantitat i quantitat. He arribat a pujar 90 vídeos en un dia, el cap de setmana passat, per exemple, vaig pujar 80 el dissabte i 80 el diumenge. Estic de gom a gom amb els vídeos 360, que es veuen amb una qualitat bestial. He fet 5.000 vídeos en 3 anys.

A més és autosuficient.

He invertit molt en equipament, tot m'ho faig jo, les xarxes socials me les gestiono jo, m'edito els vídeos, els pujo jo tots. La inversió ha estat gran per fer aquesta classe de vídeos que es veuen a YouTube.

Però vostè deixa YouTube per passar-se a OnlyFans

OnlyFans ja es refereix a altres continguts, és una altra plataforma. Una vegada que vaig arribar a 200.000 subscriptors a YouTube em sentia ja forta i segura del que estava fent, molt animada i a gust, i vaig dir, "m'alliberaré del tot". Com a YouTube hi ha una certa censura en els vídeos si ensenyes una miqueta, perquè no monetitzes, i vaig dir, em passo a OnlyFans, que aquí ni tindré haters ni m'impediran rendibilitzar els vídeos. Anava a ser, efectivament, una plataforma on estaria més còmoda. I em vaig deixar anar.

I quina era la diferència a OnlyFans?

Aquí ja es podia veure de tot, sortia gaudint, passant-m'ho bé, molt al meu estil. Jo soc la meva pròpia directora, productora i actriu, tot ho faig jo perquè vull, com vull i amb qui vull. Per ser el meu amic has de pagar una subscripció mensual, per exemple ara mateix el preu és de 34 euros.

Aquesta activitat tindrà detractors.

Jo no faig mal a ningú, m'encanta el que faig, la gent que està amb mi s'ho passa pipa i ho gaudim tots. Jo em sento una dona lliure i empoderada perquè faig el que vull, sé que no faig mal a ningú, i a més amb els meus recursos. Per exemple, puc permetre'm venir a la Titan Desert.

A les xarxes és fàcil opinar.

La gent opina des del seu interior, des del seu cor. Jo faig el que vull, amb afecte, com em surt de l'ànima, poso tota la meva passió per a tot, soc una dona apassionada en tot el que faig.

Llavors passa dels comentaris que tracten d'ofendre.

Només faig cas a la gent que m'estima. Tot i que tingui milions de subscriptors i visites a les xarxes, he aconseguit aïllar-me per no rebre comentaris de ningú, he capat comentaris, no llegeixo res de ningú, faig el que m'agrada i el que vulgui seguir-me que em segueixi. Només paro esment als que se subscriuen a OnlyFans.

Què és el que més li ha fet mal?

He rebut insults i crítiques de centenars de milers de persones, dient barbaritats i inventant coses sobre mi, fins i tot en fòrums molt grans com ForoCoches. Parlen molt malament de mi sense conèixer-me, per això no m'importa res el que diguin. Només faig cas a la gent que m'estima. Mai ajupiré el cap, estic orgullosa del que faig.

Vostè es considera una actriu porno?

Si, em puc considerar actriu porno, però no treballo per a ningú, jo em contracto a mi mateix. Jo no publico res, simplement el que faig ho comparteixo de manera privada. Hi ha hagut filtracions de manera il·legal i estan tots denunciats.