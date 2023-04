Alzando el vuelo (Punto Rojo Libros) és el primer llibre editat de Teresa Arjona. Aquesta cordovesa, establerta a Figueres, s’estrena en la literatura després d’una vida dedicada a la família, la seva feina i a la seva passió per la literatura. El volum mostra com fer passes endavant mirant la vida des d’una altra perspectiva. «Veient el nostre camí a seguir des d’un altre angle, aquell que s’està perdent l’amor, explica Arjona. I afegeix: «Penso que néixer a la terra, només es tracta d’evolucionar espiritualment. Com fem aprenentatge a l’escola, també compta l’avenç interior. Aprenent de les turbulències viscudes, però un cop acceptades».

Alzando el vuelo, que es pot adquirir a través d’aquest enllaç a Amazon amzn.to/41nAiIR, inclou 162 relats curts basats en sentiments, sempre dirigits cap a la reflexió i l’autoajuda. «Avui es diu, que és de tontos pensar que la simple senzillesa o humilitat, no provocarà cap aprenentatge en nosaltres. No deu ser perquè hem deixat de mirar a aquesta petita altura?», reflexiona. Teresa Arjona va néixer el 1956, al poble de Montilla, a la província de Còrdova. Va emigrar amb la família a Catalunya el 1966, a l’edat de deu anys. Avui, resideix a Figueres. És mestressa de casa, amant dels animals i una lluitadora nata en allò que es proposa. Va treballar de netejadora. També al ram de la confecció i com a dependenta. Ha estat membre de l’Associació de Poetes i Escriptors de Catalunya. Ha fet recitals a coneguts a Centres Regionals i Centres Cívics d’arreu del país. Fa temps, la Penya de Manolo Escobar de Barcelona, va distingir la seva col·laboració amb una estatueta.