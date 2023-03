Els rumors d’embaràs de Rosalía i Rauw Alejandro sonen amb força des de fa mesos. Que els dos artistes es comprometessin i que la intèrpret de ‘Despechá’ i ‘LLYLM’ aparegués plorant d’emoció, amb el rímel estés i lluint un anell valorat en 600.000 euros, van encoratjar encara més les campanes de casament. De fet, els fans de la de Sant Esteve Sesrovires tenen la teoria que ja s’han casat. En les xarxes socials també s’ha gestat, mai millor dit, una altra tesi: Rosalía està embarassada. La prova? Una presumpta notícia de ‘Variety’ de la qual ja no hi ha rastre i un vídeo en el qual la cantant llueix una incipient panxeta.

«Rosalía pot estar embarassada de dos mesos junt amb Rauw Alejandro, segons la revista ‘Variety’», va tuitejar el mitjà ‘Pop Base’. El tuit també va ser esborrat, però han quedat les captures de pantalla amb les quals els seguidors de la parella fan les seves càbales. A més, hi ha un altre element que aviva aquesta teoria: per les xarxes socials també corre una presumpta fotografia de la catalana amb un ginecòleg i subjectant l’ecografia d’un nadó. Aquesta informació sembla una ‘fake’, ja que el fetus de la imatge està molt desenvolupat i supera el trimestre de gestació.

La parella fa ja tres anys que estan junts, però es coneixen des d’abans. El videoclip de ‘Promesa’ inclourà una sorpresa molt especial per part dels dos cantants. Anunciaran l’embaràs d’aquesta manera? Ja es veurà. Per si de cas, els fans estan buscant indicis en totes les imatges i vídeos recents de Rosalía i Rauw Alejandro. En un, la cantant llueix una mica de panxa, suficient per acabar de desencadenar més rumors.