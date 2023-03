Albert López sempre ha estat lligat al mar d’una manera o altra. «Les meves primeres vacances, si en puc dir així, van ser quan tenia nou mesos a Tossa de Mar en un càmping. Els meus pares m’hi van dur i des de llavors em passava tres mesos a l’any en aquell càmping fins que vaig tenir 16 o 17 anys, per tant, tota la meva infantesa i adolescència van passar en el mar i el vincle es va establir ràpidament». Tot i que anava per aprenent de joier li agradaven molt els animals i quan tenia uns quinze anys va començar a treballar al Zoo de Barcelona. Durant cinc anys va estar treballant a la secció de museografia, en la qual s’encarregava dels animals que morien o se sacrificaven, «era el doctor mort». Fins que per culpa d’una infecció que va tenir en un ull, quan es va esquitxar amb una serp verinosa, va voler deixar aquesta secció. Això va coincidir amb el fet que un entrenador de dofins volia deixar el seu lloc i van fer un canvi. Al cap de poc va arribar l’orca Ulisses i li van assignar, «això va ser casualitat».

Tot i que molts pensen que és biòleg pel seu lligam amb la naturalesa, ell es va llicenciar en psicologia. «Quan era entrenador, vaig pensar que em serien molt més útils les eines de modificació de conducta. I vaig descobrir que aquesta carrera és molt més que això i no me n’he penedit mai d’haver-ho estudiat perquè aquest món és preciós». Deu anys després del trasllat de l’orca Ulisses va deixar de treballar en el zoo i ara és contrari a l’existència d’aquest tipus de recintes. «Tu no pots agafar els animals salvatges i posar-los en captivitat per gaudi teu. Vaig intentar canviar les coses des de dins, però quan vaig veure que era impossible vaig plegar». López defensa que avui en dia els zoos han perdut el sentit que podrien haver tingut en algun moment. «A més no compleixen cap labor de conservació de la natura. L’últim llop de Tasmània i l’últim dodo va morir en aquests recintes. Per cada animal que tu veus en aquest camp de concentració, nou han mort pel camí. En el moment de la captura, durant l’adaptació o en altres situacions». En aquest sentit, assegura que perquè els zoos deixin d’existir la gent hi ha de deixar d’anar i quan no siguin rendibles acabaran tancant.

Després de deixar el Zoo de Barcelona el 2004 va impulsar el projecte Ninam, plataforma d’estudi dels cetacis i d’educació ambiental amb seu a Roses que va acabar el 2014. En aquests deu anys van fer tasques de control i identificació de les espècies de cetacis del Cap de Creus. «Aquestes dades que vam recollir per fi han servit. Les he presentat al grup que treballen contra el macroparc eòlic marí perquè sabessin tot el que he estat veient aquests anys i de quina manera la seva instal·lació pot afectar a la fauna marina». Aquesta iniciativa es finançava amb el reclam d’anar a veure dofins i balenes. López destaca que les persones viuen d’esquena a la natura i encara més del mar «la gent no sabia que hi havia aquests cetacis en aquesta zona i també hi ha el rorqual comú, el segon animal més gran que habita al planeta. Jo venia del zoo una manera diferent d’apropar-se als dofins i també volia que la gent veiés que no necessites capturar-los i tancar-los per veure’ls».

El 2020 es va estrenar el curtmetratge Ulises, on ell n’és un dels protagonistes juntament amb l’orca. El documental mostra l’odissea d’aquest cetaci i el retrobament al Sea World de Sant Diego (Califòrnia) amb el que havia estat el seu entrenador a Barcelona. «Per mi no va ser gens agradable i el sentiment predominant era d’una tristesa profunda perquè aquest animal continua captiu en el camp de concentració. I tu hi has tingut alguna cosa a veure. Malgrat que ara estigui fent campanya pel contrari».