«Aquest perfil professional escasseja», assegura Laura Viarnés, qui s’està formant contínuament com a coach educativa i, també, en alt impacte, a través de cursos i «llegint molt», diu.

Viarnés ha tingut un recorregut personal que l’ha fet adonar-se de «la meva millora constant», quan després de superacions personals, aconseguí entrar en una empresa, on li oferien feina indefinida, fet que va posar-la en qüestió. «És això el que vull?». Abans d’arribar a aquest punt, «soc una persona que m’agrada molt llegir», i corrobora que a través de la lectura s’ha vist involucrada en cursos en què «semblaven una bestiesa fins que em van dir que podia col·legiar-me». D’aquesta manera, es titulà en «coach educativa», allò que realment li agradava, més enllà del que pot aportar un grau universitari o un cicle formatiu. En aquest sentit, «vaig entendre que tot allò que tenia dins, innat, en podia treure rendiment», declara.

Encara que continua treballant a la mateixa empresa, pot dedicar-se al seu projecte de vida i donar continuïtat al que ella ja porta dins des de fa molts anys, en la seva trajectòria singular. Després de provar diferents classes d’estudis, ha comprès que el seu camí ja el coneixia, però encara no l’havia descobert. Defineix que «no soc una speaker, ni predico res que no posi en pràctica abans», sinó que comparteix les tècniques adquirides, un cop ha obtingut els resultats. La formació és necessària per assolir un títol, però l’autoformació inevitable de la realitat és la millor manera d’aprendre, transversalment del que un curs o un ensenyament et pugui explicar.

La seva manera d’entendre la feina és des d’una perspectiva vocacional, és a dir, pretén que «les persones deixin de contractar-me» i, per tant, «busco l’autodeterminació». Per això mateix, a través de masterclasses com «Tipus i maneres d’aprendre» o la seva pròxima de «Reprogramació mental», ofereix els fonaments bàsics sobre el tema i pretén que les persones surtin d’allà informades per aplicar-ho a la seva realitat i, per extensió, la del seu cercle afectiu. Compartir el que «a mi m’ha servit i considero que et pot ser útil», és la idea de Viarnés. Posa èmfasi en el fet que «no em serveix de res quedar-m’ho, si no ho puc compartir, estem a l’era de la informació». Per aquest motiu, creu que «no em necessites, jo t’informo i tu ho apliques».

Explica que «la reprogramació mental, és la programació neurolingüística». Es tracta d’organitzar el teu ordinador conscient amb la premissa de conèixer l’autollenguatge, «com et parles?». Prendre consciència de les teves capacitats i «posar-te metes a curt termini», per generar una gestió emocional positiva en tots els àmbits de la vida, personal, acadèmica i professional. En definitiva, «t’ensenyo a ser entrenable».

D’acord amb ella, «ens passem la vida intentant adquirir quelcom que de manera innata ja tenim», només calen les eines adequades. Aquesta és la seva filosofia: «Només podem veure en allò que creiem». En aquest sentit, Laura Viarnés ensenya el funcionament del teu cervell perquè «tu puguis escollir, a partir de les teves possibilitats, el teu camí», sense que res ni ningú pugui intervenir-hi. Senzillament, ofereix «una visió, de tota la xarxa informacional que hi ha», especifica. A més, aprendre del teu cervell és trencar les barreres que et limiten a «ser la millor versió de tu mateixa». Viarnés fa entendre el perquè de les dificultats d’aprenentatge a tots els nivells de la vida. «Entendre que el teu cervell és il·limitat», vol dir percebre que el punt de partida està «en el desenvolupament personal», el qual t’ajudarà a arribar als teus objectius. Per això, com a guia educativa, s’està especialitzant en «alt impacte», per empènyer les persones a avançar i «crear impacte en elles».