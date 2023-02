Meritxell Balmes es defineix com una persona que mai busca el camí fàcil «això vol dir que m’entrebanco moltes vegades, però el que faig m’apassiona i, si fes una altra cosa, acabaria tornant a fer un projecte semblant». Ella explica que sempre ha estat vinculada al món artístic, però al principi d’una manera més amateur perquè «jo vaig estudiar psicologia i vaig estar molts anys a la branca terapèutica. Però soc curiosa i m’agrada conèixer altres camps i hi va haver un moment que em vaig especialitzar en moda, imatge i comunicació».

Gràcies al seu tarannà i a conèixer persones del sector amb els mateixos ideals, va sorgir el Festival OffModo Fashion Festival de moda d’autor a Vic i la botiga Anonims espai creadors, un punt de venda de roba de dissenyadors independents. Aquests tenen molt difícil l’accés al mercat, «sobretot aquí a Espanya, perquè està ocupat per grans cadenes de distribució i les botigues multimarca aposten per marques ja conegudes».

La moda d’autor segueix un camí totalment diferent del de les grans cadenes. «Les seves propostes tenen ànima, estan fetes amb ètica, perquè el que hi ha al darrere és el creador, que controla tot el procés de principi a fi. Fan petites col·leccions de molta qualitat i no tots poden tenir botiga pròpia, perquè és una inversió molt gran. El talent no sempre està lligat amb els diners». Balmes sosté que la moda s’ha de considerar cultura i que s’ha d’aconseguir el mateix que amb la gastronomia, que la gent l’accepti com a tal. «Tothom té clara la diferència entre les cadenes de menjar ràpid i la cuina d’autor. Amb la moda tot està en el mateix sac».

Balmes reconeix que aconseguir això no és, ni ha estat senzill. Aquest projecte de donar a conèixer i dignificar les propostes independents va topar de seguida amb la pandèmia. «Hi ha hagut moments molt durs i crítics, perquè tenim pocs recursos econòmics i en el nostre país estem nedant contra corrent. Però he continuat perquè m’apassiona i trobes el teu lloc i veus que això és el que vols aportar».

Amb la intenció de compartir el revers de l’escena principal del sector de la moda ara s’ha establert a Figueres. «Estic molt contenta i amb molta il·lusió de continuar amb el projecte». Tal com explica la seva intenció no és només tenir una botiga, sinó preparar diferents accions com exposicions, presentacions, xerrades, taules rodones, entre altres. Tot fet des d’un vessant cultural. «Ens interessa donar un valor cultural a la moda, i crear sinergies amb aquest sector». En aquest sentit, també assegura que vol donar accés a tothom qui vulgui i a qui li interessin aquesta mena de propostes. «La majoria dels esdeveniments de moda estan restringits a professionals del sector o a un públic més elitista i el que m’interessa és que arribi a tothom per generar cultura de moda».

Per fer això no ha pensat en les grans ciutats. «A Barcelona ja passa tot. Aquesta classe de moda independent ha de tenir un recorregut diferent». D’aquesta manera, segueixen les petjades dels festivals internacionals que es deslocalitzen de les urbs com el certamen de fotografia i moda d’autor de Hyères, a França, o la Biennal de Harlem. «Per les característiques del projecte havia de trobar un lloc on encaixés i l’Alt Empordà es caracteritza pel seu nucli artístic. A més, amb la botiga, hi ha diversos avantatges com el turisme internacional que hi ha a la comarca, que està molt a prop de França on hi ha molta cultura de moda i també és una zona ben comunicada».