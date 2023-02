Amb les teves mans és una ONG empordanesa que, des de la seva fundació el 2016, havia centrat la seva activitat en projectes educatius i d’empoderament social a Gàmbia, però que des de l’any passat també està bolcada en l’ajuda als damnificats de la guerra a Ucraïna. El mes de gener, en el seu darrer viatge a Cracòvia, des d’on els voluntaris locals entren el material humanitari travessant la frontera entre Polònia i Ucraïna, la gent de l’associació Amb les teves mans es van trobar amb una petició que els va deixar colpits. «Els havíem portat material quirúrgic, generadors... I estaven molt agraïts, però ens demanen espelmes per no haver de sopar a les fosques. A gran part d’Ucraïna, no hi ha llum i molt poca gasolina per fer anar als generadors».

Colpits, de tornada a casa, l’associació està treballant per «reunir el màxim d’espelmes possibles i portar-les cap allà». Amb l’objectiu de fer un viatge cap a Ucraïna com més aviat millor, «quin sentit tindria portar espelmes el mes de maig quan ja hagi acabat l’hivern», els membres de l’ONG estan fent divulgació als instituts de l’Empordà per explicar la realitat del que passa a Ucraïna i, després, els mateixos alumnes d’aquests instituts s’encarregaran de fer les recollides a cada centre. El 23 de març, una furgoneta de l’associació Amb les teves mans sortirà cap a Cracòvia per portar les espelmes i, aprofitant la Setmana Santa, s’estaran deu dies entrant i sortint d’Ucraïna per entrar menjar i ajuda humanitària. La idea és al juliol tornar a fer un altre viatge.