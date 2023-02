L’Associació Albert Sidrach ha fet entrega a l’Hospital Sant Joan de Déu d’un xec per valor de 30.000 euros, recaptats en totes les activitats anuals celebrades, que van culminar amb la II Gala Albert Sidrach, celebrada el passat 3 de desembre de 2022. Més de 400 persones es van reunir al Castell de Peralada sota els valors Vida–Amor–Repte. L’esdeveniment va comptar amb la presència del Dr. Mora, director científic d’oncologia de l’Hospital Sant Joan de Déu, juntament amb més cares conegudes, com la de Natxo Tarrés, Miguel Martín, Quim Llisorgas o Maria Xinxó.

Des de l’Associació, comparteixen el seu agraïment a l’hospital i al Dr. Mora, així com a totes les persones que han aportat el seu granet de sorra i que han fet possible aquesta gran donació de 30.000 euros de l’Associació Albert Sidrach a l’Hospital Sant Joan de Déu: «Rebre l'agraïment sincer de l'Hospital Sant Joan de Déu i compartir l'emoció del moment amb el Dr. Mora, ens demostra que això val la pena», asseguren des de l’entitat.

L’Associació va ser creada el 2019 per familiars i amics de l’Albert Sidrach, jove que va morir mentre lluitava contra el Sarcoma d’Ewing. En aquell moment es va veure que actualment no existeixen tractaments específics, ja que és considerada una malaltia minoritària i, com a tal, no gaudeix de la mateixa prioritat que les malalties amb una prevalença més elevada. És per això que es va crear l’Associació Albert Sidrach amb el fi de recaptar fons per a la investigació del Sarcoma d’Ewing.