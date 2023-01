Àlex Rojas és de Figueres, té 29 anys i és organitzador d'estades d'equips de futbol professional i de partits amistosos que tenen lloc a l'Alt Empordà i a la resta de la província. A través de l'agència All Elite Sports, que ha fundat els últims mesos, s'ocupa de captar equips d'elit i ubicar-los en hotels que tenen un camp de futbol al mateix complex o a màxim cinc minuts en bus. És el cas de TorreMirona de Navata i un dels seus punts principals; Royalverd, de la Vall d'en Bas, i Mas Solà, de Santa Coloma de Farners.

«Organitzem estades integrals», diu Rojas. Per exemple, recentment han portat conjunts com el CA Osasuna, que es va allotjar a Mas Solà, va entrenar un dia a TorreMirona i va disputar amistosos a Palamós i a Montilivi contra el Lorien i Brest –allotjats a Navata– i el Girona FC. «Cada cop és més freqüent que els equips que venen d’estada ens demanen jugar amistosos contra equips professionals», afirma. Però no sempre és possible atendre les demandes: «Un equip holandès que es mou entre primera i segona divisió ens va dir que volia jugar contra el Barça i el Madrid. En aquests casos, els hem de fer veure que hi ha equips inabastables i que, pel nivell que tenen, no cal enfrontar-se ni molt menys a aquests conjunts per millorar la seva preparació».

A més de buscar un rival, s'ocupa d'altres accions que envolten el partit, com parlar amb delegats, preparadors físics, team manager, nutricionistes, llogar una ambulància i gestionar el taquillatge i els drets televisius.

Durant les estades dels equips, el figuerenc s'encarrega que no els falti res i està amb ells gairebé les 24 hores del dia. Què és el més curiós que li han demanat? «Hi ha equips que per l’endemà volen 40 bicicletes de muntanya, de spinning, taules de tennis taula, la televisió amb canals qatarians al restaurant... Hi ha jugadors que volen perruquers que els vinguin a tallar els cabells i un quasi cada nit em demanava si li podia aconseguir 4 o 5 kebabs per ell i un company per després de sopar».

En aquest sentit, Rojas explica que «el futbol és cert que mou molts diners, però quan un equip ve aquí se’n beneficien empreses i pobles de l’entorn». Per exemple, destaca que conjunts que s’han allotjat a Navata després han anat «al Túnel de Vent d'Empuriabrava, al Kàrting de Roses, al Museu Dalí, a restaurants d’Empuriabrava –principalment, al Txot’s– i de Figueres, i s’han mogut amb Estarriol Bus».

El fet de conviure amb jugadors i membres de l'staff durant els dies d'estada ha permès Rojas crear vincle amb alguns d’ells: «Iturraspe va venir amb l’Espanyol a Navata i més tard em va escriure perquè li aconsellés llocs d'interès de la Costa Brava per anar amb els amics». En els darrers anys, ha tingut contacte amb una trentena d’equips, d’entre els quals l’Espanyol i Vila-real i francesos de primera categoria com el Montpeller, Toulouse, Lorien i Brest. «Pels conjunts de França, els és molt còmode ser aquí en dues o tres hores amb bus i els és més barat que agafar l'avió». També ha fet de nexe amb conjunts femenins, com Olympique de Lyon, PSG i la selecció de Suècia sub-17.

Els seus competidors principals són les regions de Múrcia i de Marbella. «El que tira molt als equips és el temps i els amistosos. Tendeixen a anar allà perquè en un radi de 30 km trobaran molts rivals de nivell». Per aquest motiu, Rojas està treballant amb hotels de la demarcació i amb el Patronat de Turisme Costa Brava Girona per potenciar el territori com a destinació d'estades professionals d'equips de futbol.

El treball sobre Barça i Madrid

Rojas va començar a tenir el cuquet per món quan estudiava Publicitat i Relacions Públiques. En el moment de fer el treball de final de grau el portbouenc Adam Díaz, actual brand manager del Girona FC, li va recomanar que l'enfoqués sobre la presència del Barça i el Reial Madrid en les xarxes socials i als mitjans de comunicació. Després va estudiar cursos de comunicació i màrqueting esportiu i va treballar a TorreMirona com a gestor de les estades esportives. També ha gestionat les xarxes socials i el tracte amb els mitjans per a l'agència de futbolistes Promoesport, amb jugadors com Eric Bailly, Adama Traoré i el riumossenc i amic seu David Juncà.