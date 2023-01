"Té nom de persona bona, clarament no és com sona (...).Té nom de persona bona, clarament és igualeta que tu. Per a tipus com tu". Amb aquestes frases tan directes, Shakira li va dedicar part de la seva col·laboració amb Bizarrap a Clara Chía, l'actual parella del seu exmarit, Gerard Piqué. Però la jove ha estat una de les persones que ha estat en silenci des que es va publicar la cançó, i no ha estat fins ara quan ens ha arribat informació sobre com està vivint aquest momentum.

Gràcies a un article de Vanitatis sabem que la seva relació amb Gerard Piqué segueix sent la mateixa de sempre, i la seva vida no és que hagi canviat gaire: la catalana està "molt tranquil·la" i fent la seva vida normal, anant a treballar i entrant i sortint com si no hagués passat res. Es desmenteixen així els rumors de "desaparició" per part de Clara Chía, que no estaria enfadada pel missatge lapidari de l'exdona del seu xicot actual. "Clara està tranquil·la, està molt bé, segueix amb la seva vida quotidiana, fa les seves coses, treballa, fa una vida normal, com sempre", assegura el seu entorn a Vanitatis. La mateixa font, una amiga molt propera a Clara Chía, confirma que la noia mai no ha volgut entrar en el joc de la premsa: "segueix igual, discreta i allunyada del focus", envoltada d'éssers estimats que li donen suport més que mai.