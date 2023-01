Poques hores després que Shakira revoluciones les xarxes socials amb la seva nova cançó en col·laboració amb Bizarrap, Gerard Piqué ha torna a agafar un micro per parlar i contraatacar a tot el rebombori.

I, com era d'esperar, no ha deixat a ningú indiferent. Tan sols uns minuts després de començar l'stream, l'exjugador del Barça ha anunciat que la Kings League té nou patrocinador: Casio. I no ha escatimat en elogis cap a la marca: "Aquest rellotge és per a tota la vida", ha dit. Tot un dard a la seva exparella, que en el hit compara a la nova xicota de Piqué, Clara Chía, amb un Casio. "Vas canviar un Rolex per un Casio", canta la colombiana.

🚨🤣 PIQUÉ ANUNCIANDO QUE CASIO es PATROCINADOR de la KINGS LEAGUE JAJAJJAAJAJJA



😗 Solo falta que les sponsorice Twingo. Brutal. pic.twitter.com/0qB2fuzOos — David Adán (@davidadaan) 13 de enero de 2023

Piqué, conegut per les seves bromes i els seus trolejos, ha promès fins i tot que regalarà rellotges Casio a alguns dels seus contertulians, com Iker Casillas, que s’ha connectat a la transmissió.

Els altres participants a l'stream també han bromejat sobre tot aquest afer. DjMariio ha assegurat que «mientras no me salpique» i el Kun Agüero ha contestat amb un «claramente tenés razón».

«Doncs que es preparin per a diumenge, que n’hi ha més», ha anunciat Gerard Piqué, que sembla sentir-se confortable amb tot plegat.