Shakira i Bizarrap han revelat aquesta nit la seva esperada sessió i, tal com s’esperava, la cançó resultant està plena de referències a la relació de la colombiana amb l’exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué. El vídeo ha arrasat i al migdia acumulava més de 25 milions de visualitzacions a Youtube.

«‘Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-pique’», diu amb acidesa la cantant en el tema, després de retreure al català que, «‘tanto que te dabas de campeón y cuando te necesitaba fuiste tu peor versión’», i recorda un dels seus grans èxits al cantar que «‘una loba como yo no está para novatos’» ni per a «‘tipos como tú’».

També dedica unes línies a la nova parella de Piqué, Clara Chía, assegurant que «‘tiene nombre de persona buena... claramente no es como suena’» i remata dient al seu exmarit que «‘es igualita que tú’» abans de tancar explicant amb ironia que «‘del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas, hazme caso, cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo’».

a mi si me hubieran hecho lo que le han hecho a shakira querría atropellarlos a los dos con tractor, no seré yo la que fiscalice las emociones de shakira y no sé con qué superioridad moral podéis hacerlo el resto — Ana Polo (@anapolo___) 12 de enero de 2023

Precisament les al·lusions tan dures a la nova nòvia de Piqué han desencadenat un debat a les xarxes socials. Hi ha diverses postures enfrontades entre els que defensen la ràbia de Shakira (moltes altres cançons magistrals en la història de la música han sigut creades sota el poderós influx del despit) i els que no veu amb bons ulls que la colombiana ataqui en la seva particular guerra amb Piqué la jove catalana. Tampoc ha sigut del tot ben vist que Shakira es cosifiqui a si mateixa i a Chía al comparar totes dues amb productes de consum aspiracionals com cotxes (un Ferrari versus un Twingo) o rellotges (un Rolex versus un Casio) a la cançó.

Si hi arriba a haver rencor ni m’imagino la guerra nuclear a Catalunya. Desitja que et vagi bé. pic.twitter.com/eBealLKNlr — Carla Vall i Duran (@CarlaVall) 12 de enero de 2023

I és que, d’una banda, l’animadversió de Shakira cap a la nova parella del pare dels seus fills és comprensible després d’una ruptura en la qual la ràbia, l’enuig i la frustració són a flor de pell. De l’altra, ¿quin sentit té posar la diana en Clara Chía, una jove soltera, lliure i sense compromís quan va conèixer Piqué i culpabilitzar-la del que ha passat? El debat està servit, i més en uns temps d’immediatesa i sobreanàlisi amb perspectiva feminista.