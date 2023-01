«Soc artista i he nascut per compartir»

«Jo actuant i veure que la gent feia soroll de riure, em va enriquir molt», detalla Claudia Bolte, actriu, directora, guionista i coach. L’autora es va adonar de la seva vocació per l’actuació mitjançant el llenguatge no verbal, ho defineix a través de «la interacció de comunicar-te amb la gent sense sentir-te parlar, aquesta és la màgia de ser actriu».

Des de petita ja li agradava «ser comediant» i, per això, va dirigir-se cap a les arts escèniques, i es va formar en multimèdia i audiovisuals: «Sempre m’havia agradat gravar» especifica, i s’especialitzà en direcció, guió, muntatge i edició. Continuà la trajectòria amb el grau en interpretació, del qual n’ha tret fruit, però deixa clar que «el més important no és el currículum, sinó convèncer la càmera». La comediògrafa ressalta que «has d’escalar molt», per tant, més formació no suscita feina assegurada.

La jove, en un començament, experimentava amb les càmeres de la universitat, practicant la complexitat d’una càmera i les gravacions en diferents plans, li permeté iniciar els seus primers projectes invertits per ella, però apuntant que «per sort molts dels companys venien, col·laboraven», tenint en compte que els rodatges eren d’un o dos dies màxim. El seu primer, Dif3rente o El amor que dejamos, que ha sortit recentment, ha tingut una duració de rodatge de dos dies «i això sense ajudes econòmiques», manifesta.

Tanmateix, Claudia Bolte no té frens i ha cregut en ella per enfrontar-se a la realitat del món artístic que, moltes vegades, posa pals a les rodes per desenvolupar-se, créixer i viure d’allò que més li agrada: l’actuació i l’escena. «Estimo aquesta professió i sempre m’he sentit artista», expressa. Aquesta ha estat i continua sent la clau d’aconseguir els seus propòsits i de superar, com ella diu, «la inestabilitat d’aquest ofici». De fet, ha interpretat diversos curtmetratges i ha actuat en escenes de sèries projectades a plataformes com TV3 i Amazon Prime. També, va impartir un estil de curs intensiu per preparar a joves actors a posar-se davant les càmeres. La professió, més enllà de l’èxit que pugui induir, és «identificar-me amb la gent de la faràndula, sentir-me en família», precisa. D'aquesta manera, anant a festivals, així com el de Sitges, assegura que «allà és on vaig començar a conèixer gent» i, gràcies a això, assenyala que ha pogut viure experiències meravelloses, com la seva última, un viatge a Mèxic amb una directora de càsting on garanteix que «he aprofitat una experiència personal commocionant».

Assolir una meta exigeix esforç i continuïtat i Bolte n’és un exemple. Compara que «George Clooney, abans d’arribar a la fama, va dormir durant uns anys al sofà d’amics seus perquè no tenia diners». Així i tot, aclareix que «abans d’artista soc persona» i afirma que el que fa és «pels passos que la representen, no per vendre’s a les productores». De fet, amb 24 anys es va estrenar com a dramaturga amb Secretos Indiscretos, el qual assegura que va ser un èxit. No obstant això, Bolte corrobora que «com a directora estàs exposada a la teva obra, com a guionista al teu guió, però com a actriu ets tu el producte», desencadenant així una pressió perquè «ningú et prepara per això», exposa. D’aquí neix la figura del coach d’artistes, qui ajuda a empatitzar amb el personatge i vèncer aquests obstacles emocionals que envaeixen en el moment de gravar. En aquesta mateixa línia, té en mans un llibre que parla d’aquesta expressió afectiva de les persones i que avança que «està caramel·litzat, pendent de publicació».

De la comèdia i el drama, en fa una producció que ella categoritza de «diferent», és a dir, sortint del quotidià. A més, la seva dedicació professional li permet aparèixer a les seves pròpies produccions.