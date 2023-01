Tal com vam avançar en exclusiva les Mamarazzis el 30 de desembre, la mudança definitiva a Miami de Shakira, junt amb els seus fills i la resta de la seva família, s’aguanta per un fil. El pare de la cantant, William Mebarak, ha patit un sever deteriorament del seu estat de salut les últimes setmanes i l’artista colombiana s’està plantejant molt seriosament continuar residint a Barcelona durant uns mesos més.

Irremeiablement, s’està veient obligada a ajornar la seva marxa definitiva els Estats Units per no sotmetre el seu pare a un viatge tan llarg. A causa del seu delicat estat de salut, l’equip mèdic de la clínica Teknon de Barcelona, encarregat de la seva cura aquest últim any, ha desaconsellat a la seva família el viatge al continent americà, malgrat que en un primer moment no hi havia cap objecció per la seva banda, sempre que es tinguessin en compte certes i lògiques precaucions. Cal recordar que el senyor Mebarak no està ingressat en l’actualitat a cap centre hospitalari, però rep atencions mèdiques les 24 hores del dia per part d’un equip professional.

Dues dates alternatives

Davant d’aquesta desagradable i imprevista situació, Shakira ja està estudiant dues noves dates per a la seva sortida d’Espanya. Una de les opcions que es plantegen és que el trasllat es podria fer a mitjans del mes de març, coincidint amb les vacances de primavera del calendari escolar americà. La segona opció, que a més tindria el beneplàcit de Gerard Piqué, planteja que el viatge tingui lloc a finals del mes de juny, quan els seus fills, el Milan i el Sasha, finalitzin el curs escolar a Barcelona. De moment, tot es manté en ‘standby’ a l’espera que el pare de Shakira recuperi forces i el seu estat sigui estable.

En el cas, molt improbable, que finalment la cantant prengui la decisió que tota la seva família voli als Estats Units, tal com tenia previst al principi, ho faria la setmana del 9 de gener i el trasllat es faria en un avió medicalitzat.

Per aprofitar aquests dies a Barcelona, pels quals Shakira ja no preveia ser al nostre país, l’equip de treball de l’artista ha començat a agendar diferents compromisos professionals per a la cantant. L’artista internacional està preparant un nou videoclip per al seu pròxim llançament musical i planeja rodar-lo a principis d’aquest mes de gener en terres catalanes. Per fer-ho, part del seu equip ja ha arribat a Barcelona. El seu coreògraf de confiança, el ballarí porto-riqueny Félix Burgos, i el seu estilista, l’expert en moda Nicolás Bru, ja es troben a la ciutat comtal ultimant detalls del que segurament serà el pròxim gran èxit de la colombiana.

Text enigmàtic

A més, aquesta setmana, Shakira s’ha convertit de nou en notícia pel seu particular balanç del 2022. La prolífica artista ha publicat un text enigmàtic al seu perfil d’Instagram que deixa clar com es troba i com està vivint el procés de la seva recuperació emocional. Malgrat que el missatge sembla una clara missiva bomba cap a Gerard Piqué, ja que fa referència a certes «ferides obertes» a causa d’una traïció, alguns experts en ‘shakirologia’ i fans de la cantant aposten fermament perquè aquestes línies són en realitat el preludi d’una nova cançó que ben aviat veurà la llum. Tal com ha confessat la cantant en diverses ocasions, la creació musical i les seves cançons són la seva «teràpia», així que ens unim a l’aposta.