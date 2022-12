Què recordarem de l’any 2022?

El mes de febrer va començar la guerra d’Ucraïna que, com totes les guerres, és cruel i indesitjable. Figueres va mostrar el seu desig de pau amb diverses manifestacions i, com a mostra permanent de la voluntat que finalitzés, la Font Lluminosa va estar il·luminada la resta de l’any amb els colors de la bandera ucraïnesa: el blau del cel i el groc dels camps de cereals; de fet, Ucraïna se la coneix com el graner d’Europa. El MUME de la Jonquera també es va afegir al desig pacifista amb l’exposició «La motxilla ucraïnesa» de Marcel Dalmau, que publicà un enginyós catàleg la portada del qual era el passaport d’aquell país.