Han passat 7 mesos des que Shakira Mebarak i Gerard Piqué van anunciar la seva separació i continuem sense saber si va ser culpa de la monotonia, com exposava ella en la seva cançó. L’1 de juny, el nostre pòdcast ‘Mamarazzis’ donava la notícia de la ruptura de la parella i apuntava a una presumpta infidelitat per part del futbolista. Tres dies més tard,van emetre un breu comunicat amb el qual oficialitezaven l final d’una de les relacions sentimentals més mediàtiques i celebrades de l’univers rosa.

La separació es materialitzava després d’uns mesos de crisi i greus desavinences entre tots dos. La cantant, enamorada encara i sense perdre l’esperança, confiava que la separació fos temporal. El temps no li va donar la raó i, per a la seva sorpresa, una tercera persona havia irromput en escena. Gerard Piqué i Clara Chía es van conèixer al novembre del 2021 en un bar de Barcelona. Tots dos freqüentaven els mateixos locals de la nit barcelonina i tenien amics en comú. Va ser un autèntic enamorament sobtat.

No podem confirmar si Piqué va començar la seva relació amb Clara Chía abans de separar-se de Shakira, ja que els entorns de la ja exparella no es posen gens d’acord, però el cert és que al febrer Chía va fitxar per l’empresa de Piqué i va començar a treballar a Kosmos. Només un mes més tard, a mitjans de març, el futbolista abandonava la llar familiar i es traslladava al seu pis del carrer Muntaner. El deteriorament del que havia sigut una parella idíl·lica vessava sense remei i per a l’exblaugrana, que ja volia tornar enrere, va ser l’inici de la seva nova vida de solter. Després de diversos mesos d’especulacions i rumors, a l’agost vam conèixer per fi Clara Chía Martí, la dona que ocupa ara el cor de l’exfutbolista català. Van sortir de l’armari com a parella al festival Summerfest de la Cerdanya, on es van mostrar molt carinyosos en públic per primera vegada, unes imatges que van provar fatal a la cantant i que van avivar la tensió entre l’exdefensa culer i Shakira.

L’estiu va ser també quan van començar les inacabables negociacions per decidir com establir la custòdia dels seus fills, Milan i Sasha, i es va filtrar als mitjans el desig de la colombiana d’emportar-se els nens a Miami. Una autèntica galleda d’aigua freda per al jugador i per a la seva família. Un nou gir de guió també amb la retirada professional de Piqué, anunciada a principis de novembre, amb la qual propiciava la firma de l’anhelat acord.

La matinada del 7 al 8 de novembre, després de 13 hores d’una intensa reunió, Shakira i Piqué van acordar les clàusules de la separació amb els seus advocats en el ja famós conveni encriptat que regulava la guarda i custòdia dels seus fills. «En la vida, de vegades estimar és deixar anar». El culer va cedir a les pretensions de la seva ex, però va pactar viatjar a Miami per conviure amb els seus fills durant 10 dies cada mes i va aconseguir també gran part dels períodes vacacionals del calendari escolar.

L’1 de desembre, sense mirar-se a la cara, tots dos van ratificar l’acord davant el jutge i ara es troben a l’espera que s’homologui aquest document en EUA per poder garantir allà el seu compliment. Durant aquests mesos d’estira-i-arronsa amb el seu ex, Shakira també ha hagut d’afrontar altres problemes no menys espinosos. La cantant s’enfronta a sis delictes fiscals contra la Hisenda pública pels quals se li reclamen gairebé 24 milions d’euros i fins i tot podria arribar a ingressar a la presó. Ella assegura que és innocent i ha acusat l’Agència Tributària de muntar una «campanya mediàtica» en contra d’ella.

Per si no n’hi hagués prou, el seu pare, William Mebarak, ha patit un greu i preocupant deteriorament de la seva salut en els últims mesos. El seu estat és tan delicat en aquests moments que Shakira es podria estar plantejant seguir uns mesos més a Barcelona i esperar que els seus fills acabin el curs per no sotmetre el seu pare a un viatge tan llarg. En el cas que finalment decideixi viatjar a Miami, ho faria la setmana del 9 de gener i en un avió medicalitzat, acompanyats d’una part de l’equip mèdic que atén el seu pare a la clínica Teknon de Barcelona.

La cantant, que acaba de tornar d’unes breus vacances amb els seus fills a Dubai, cedirà aquest migdia la custòdia de Milan i Sasha al seu pare perquè estiguin junts fins al 8 de gener, com consta escrit al conveni de separació. De moment, la mudança de Shakira als Estats Units segueix sense data tancada i es manté en un ‘standby’ sustentat per un castell de cartes. Les Mamarazzis continuarem informant.