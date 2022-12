El bon rotllo que regnava entre Shakira i Gerard Piqué després de la firma de l’acord per la custòdia dels fills, l’1 de desembre passat, sembla haver arribat a la seva fi.

O, si més no, ha patit una aturada, propiciada per un desacord de dates. Segons l’acord firmant entre tots dos, Shakira s’havia d’emportar els nens a Miami després de Reis. Però als Estats Units el dia 6, que és quan se celebren els Reis, no és un dia festiu, per la qual cosa les escoles comencen el dia 5 de gener, dijous. És a dir, el dia de la tradicional cavalcada.

Negociació contra rellotge

Davant aquest nou desacord, els advocats de la cantant, Pilar Mañé, i de l’exfutbolista, Ramón Tamborero, estan negociant contra rellotge amb el hàndicap que l’artista es troba passant uns dies a Dubai, cosa que dificulta la negociació.

Davant d’aquesta situació, i tenint en compte que Shakira té els seus fills Milan, de nou anys, i Sasha, de set, aquest cap de setmana (Nadal) i l’exfutbolista els té el cap de setmana de final d’any, a partir de divendres 30, si finalment els nens comencen les classes quan els toca haurien de viatjar a Miami abans del dia 5. Un fet que té indignat Piqué, tenint en compte que els seus fills sempre han celebrat la tradició dels Reis.

L’esperança de Piqué és, doncs, que Shakira permeti als seus fills passar el dia de Reis a Barcelona i començar l’escola un parell de dies després.