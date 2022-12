L’edició d’aquest dimarts 20 de desembre del Setmanari de l’Alt Empordà inclou, de franc per a tots els lectors, el calendari de paret de l’any 2023, editat conjuntament amb l’Ajuntament de Figueres. Un calendari que, en paraules de l’alcaldessa de Figueres Agnès Lladó, és un «reconeixement i un homenatge a dones figuerenques que malauradament, massa vegades, no han estat prou reconegudes». Dones com Montserrat Vayreda, Glòria Compte, Mey Raholoa o Montserrat Minobis que donen nom a un carrer o plaça de Figueres.

«Massa pocs carrers de la nostra ciutat tenien nom de dona i, per això, hem apostat per feminitzar el nomenclàtor», declara Lladó sobre un llistat, el de dones que tenen un espai públic a la seva memòria, de la qual han sortit les dotze protagonistes d’aquest calendari. Són: Glòria Compte (gener), Maria Àngels Anglada (febrer), Mey Rahola (març), Isabel-Clara Simó (abril), Montserrat Minobis (maig), Maria Perxés (juny), Montserrat Vayreda (juliol), Carme Guasch (agost), Ángeles Santos (setembre), Pilar Heras (octubre), Dolors Juárez (novembre) i Camil·la Lloret (desembre). L’any 2007, el Setmanari de l’Alt Empordà, el Consell Comarcal i els Amics de la Unesco van editar, per Sant Jordi, el calendari Itinerari literari per les escultures de l’Alt Empordà. Aquell treball va ser l’embrió d’una col·lecció de calendaris de paret que, des del 2010, editen l’Ajuntament i aquest setmanari. L’any 2010 es va dedicar als diferents aspectes que fan ciutat. Després vindrien Jo també treballo per Figueres (2011); Ciutat de mercats i fires (2012); Figueres, ciutat educadora (2013); Figueres, la ciutat de les persones (2014); Símbols de ciutat (2015); Records de Figueres (2016, 2017 i 2018); Museu de l’Empordà (2019); Monturiol 200 anys (2020), Històries de la ciutat (2021) i La ciutat d’ahir i d’avui (2022).