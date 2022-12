Aitor Giró té 28 anys, i fa poc més d’un any, després de la pandèmia, va decidir obrir la seva pròpia barberia. Havia treballat en barberies de Figueres i de Girona i, quan va ser el moment d’atrevir-se a fer el pas, no va pensar a aixecar una nova persiana a cap d’aquestes dues ciutats. Ni a Barcelona, on el concepte de barberies clàssiques està molt de moda, sinó al seu poble, a Bàscara. I ha anat bé. L’any passat, Aitor Giró Barberia y Estética ja va ser reconeguda com una de les millors barberies de l’Estat al certamen Soybarbudo i ara, «repetint l’experiència sense pressió i només per gaudir», Giró ha tornat de Múrcia amb el premi al «millor treball de barba».

«Tenies una hora per fer l’afaitat de cap i de barba, hi havia seixanta barbers de tot Espanya i un jurat de quatre persones que anaven mirant i van acabar decidint que havia fet el millor treball de barba», explica Giró sobre un reconeixement que, segurament, encara li donarà més visibilitat a la seva barberia, encara que no li falta feina, i el promocionarà a ell com un referent com a formador de barbers.

«Per què vaig guanyar?». Aquesta sempre és una pregunta complicada de respondre, però Giró té clar que «petits detalls» marquen la diferència. Bàsicament, el seu convenciment de mantenir «el ritual clàssic» en el tallat de les barbes. «Rentar primer la barba, en el concurs ho vaig fer i és una cosa que no fa tothom», detalla el barber altempordanès que, tot seguit, va anar amb tot el ritual clàssic «tallar, tovallola calenta, tovallola freda, massatge...». «En un concurs són molt importants aquests petits detalls, però, de fet, el ritual és el mateix que faig amb els meus clients a Bàscara, perquè pot tallar bé una barba o uns cabells, però el client et torna si se sent ben tractat», destaca Aitor Giró que a Múrcia, on primer va fer l’afaitat de cap perquè «així, fent cabells i barba, tenia una hora i no quaranta minuts de temps», va comptar amb un model que li va trobar un barber de la ciutat que aquest any acollia el certamen de Soybarbudo.

Una manera de treballar que, insisteix Giró, és la que practica en el seu dia a dia a Bàscara. Una població on, lògicament, ja hi havia una altra barberia abans que Giró s’hi instal·lés i que ha mantingut gran part de la clientela local. «És normal, ho entenc, jo tenia clar que molts dels meus clients serien de fora; treballo amb gent d’un radi de 30 quilòmetres amb clients de Figueres, Girona, l’Escala o Banyoles», concreta Aitor Giró que, aproximadament, té un vint per cent de clients de Bàscara, «el jovent, sobretot, els joves del poble, sí que em venen». Tot plegat per deixar clar que un poble petit, de prop d’un miler d’habitants, també pot tenir una de les millors barberies de l’estat. Concretament, la que fa el millor treball de barba.