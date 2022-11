Gerard Piqué disposarà dels seus fills 10 dies al mes i dos de cada tres dies en els tres períodes vacacionals que regeixen als Estats Units, més enllà del Nadal. Aquest és el pacte a què han arribat el futbolista i la seva fins ara parella, Shakira, pel que fa a la custòdia dels seus fills, el benestar dels quals ha sigut la gran prioritat per a tots dos. La decisió del jugador de penjar les botes ha sigut determinant perquè es desencallessin en les últimes hores unes negociacions que feia mesos que no tenien grans avenços.

L’artista i el jugador han realitzat grans sacrificis amb l’objecte d’arribar al millor acord possible per als seus fills, segons fonts pròximes a l’exparella. La prioritat era evitar un judici amb el consegüent perjudici i impacte psicològic per als petits.

En principi, Piqué continuarà vivint a Barcelona i es quedarà a Miami durant aquells 10 dies al mes en què hi podrà estar amb els seus fills, mentre que aprofitarà els més amplis períodes vacacionals en què tingui la custòdia per volar amb ells fins a Barcelona perquè puguin disfrutar amb la família paterna. En el cas que l’esportista decidís establir-se a Miami, la custòdia passaria a ser compartida.

Shakira tindrà la plena facultat de decidir en quin moment es trasllada definitivament a Miami amb els seus fills, sense necessitat de consultar-ho amb Piqué. En aquest sentit, l’evolució de l’estat de salut del pare de l’artista, que es manté ingressat a la Clínica Teknon, serà decisiu per triar el moment. Si no hi ha canvis rellevants en la seva situació, la cantant colombiana seguirà a Barcelona. Queda descartat, per tant, que ja hagi decidit que el Nadal sigui el moment decidit per al trasllat, com s’ha publicat en altres mitjans.